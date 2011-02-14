درختان خشک سطح شهر گرگان قطع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فائزه عبداللهی عصر دوشنبه در جلسه شورای شهر از تصویب فروش چوب درختان خشک گرگان در این جلسه خبر داد.

وی تصریح کرد: موضوع فروش درختان معضل دار و سراپا خشک سطح شهر و جاده علی آباد - گرگان و گرگان - یساقی از طریق برگزاری آگهی مزایده عمومی و انتخاب پیمانکار در دستور کار شهرداری قرار گرفت.

سخنگوی شورای اسلامی شهر گرگان با اشاره به اینکه بر اساس این مصوبه درختان اوکالیپتوس، صنوبر، کاج و چنار خشک قطع و سربرداری خواهد شد، اظهار داشت: وجود درختان خشک شده در سطح شهر، علاوه بر احتمال خطر سقوط و بروز خسارت های جانی و مالی، باعث ایجاد چشم انداز نامناسب در سطح شهر می شود.

وی با تاکید بر اینکه برای ایجاد فضای سبز باید حقوق شهروندی را به نحوی که اسباب تضییع حق شهروندی فراهم نشود رعایت کرد، اظهار داشت: هر گیاه موجودی زنده و جانداری است که همانند سایر جانداران روزی به سن کهولت و مرحله فرتوتی می رسد و برای مدیریت فضای سبز شهری، حق رشد و پرورش با قطع و یا هرس درخت و درختان امری عادی، علمی و فنی و تجربی است.

عبداللهی یادآور شد: قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت با عنوان لایحه قانون حفظ و گسترش فضای در سال 59 تصویب و درآ خرین اصلاح در سال 88 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و آیین نامه اجرایی آن در شرف تصویب است.

وی گفت: اما مفاد قانون توسعه و گسترش را هدف قرار نداده بلکه فقط به حفظ و جلوگیری از تفکیک اراضی و باغات پرداخته است و فاقد تمهیدات لازم برای ایجاد انگیزه و مشوقی برای نگهداری و توسعه و گسترش است و به اعمال محدودیت های حفاظتی و تنوع زیستی اشاره ندارد ، شرایطی که اساساً امکان اعمال حفاظت ژنتیکی در کشور را مختل و امری محال کرده است.



سخنگوی شورای شهر از تصویب تولید و پخش 100 قسمت برنامه رادیویی 15 دقیقه ای با موضوع معرفی خدمات شهری در دویست و نود و نهمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر خبر داد.



عبداللهی گفت: مقرر شد این برنامه ها با نظارت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان با درج گزارش های آزاد مردمی توسط شرکت سروش تهیه شود.

وی هدف از تولید و پخش این برنامه ها را ارایه گزارش عملکرد و اطلاع رسانی و آموزش شهروندی به منظور ارتقاء فرهنگ شهروندی دانست و افزود: محتوای این برنامه ها بر اساس نظرات و مطالب مورد نظر شورای شهر و شهرداری و در چارچوب برنامه های شهری خواهد بود.