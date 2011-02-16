اعلام جدایی از جریان ضد انقلاب تکلیف شرعی، سیاسی و انقلابی است

به گزارش خبرگزاری مهر در جلسه ظهر امروز هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری پیشنهادهای کمیسیون های مجلس خبرگان رهبری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که در دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری تشکیل گردید و حضرات آیات شاهرودی، محمد یزدی، صادق آملی لاریجانی، ابراهیم رئیسی و احمد خاتمی حضور داشتند مقرر شد اجلاس رسمی این مجلس در تاریخ 17 و 18 اسفند در تهران برگزار شود.

در این جلسه با تشکر و قدردانی از حضور حماسی مردم سراسر کشور در راهپیمایی یوم‌الله 22 بهمن، ابعاد وقایع 25 بهمن در تهران نیز بررسی و مقرر شد بیانیه مجلس خبرگان رهبری در محکومیت این اقدام منتشر شود.



متن این بیانیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت بزرگ ایران ادام الله شوکتهم

السلام علیکم و رحمه الله و برکاته



راهپیمایی باشکوه بیست و دوم بهمن شما مردم در سی و سومین فجر انقلاب اسلامی بیعتی مجدد با نظام مقدس اسلامی و آرمان‌های امام راحل عظیم‌الشأن و شهیدان عزیز و نشانه‌ای دیگر بر بیداری، بصیرت، رشد سیاسی و موقع‌شناسی شما امت وفادار بود.



این روزها خوشبختانه، شاهد امواج خروشان خیزش امت اسلامی در بسیاری از کشورهای منطقه، به ‌ویژه در مصر هستیم که امید می‌رود با بیداری، آگاهی و متانت تا رسیدن به اهداف مقدس خود در صحنه بمانند و مراقب باشند اجانب، انقلاب بزرگشان را مصادره نکنند.



لکن متاسفانه فتنه‌گران با اعلام دروغین حمایت از مردم تونس و مصر، تلاش کردند تا این خیزش بزرگ را تحت‌الشعاع قرار دهند و آن را از نقطه کانونی جهان خارج کنند و با اغتشاش امریکایی، صهیونیستی و ضدانقلابی، فضای نفس‌کشی برای استکبار فراهم آوردند، گرچه بحمدالله مورد اقبال مردم قرار نگرفتند و با بی‌اعتنایی مردم مواجه شدند. لیکن این عده قلیل با اهانت به مقدسات، هویت ننگین ضداسلامی خود را نشان دادند.



اغتشاشات 25 بهمن بار دیگر به وضوح نشان داد که سخن از جریان انقلاب و ضدانقلاب است، بر این اساس مرزبندی شفاف صفوف و اعلام جدایی جریان انقلاب از ضدانقلاب یک تکلیف شرعی، سیاسی و انقلابی است.



مجلس خبرگان رهبری ضمن محکوم کردن این اغتشاشات و آفرینندگان آن یعنی سران فتنه که بهترین خدمات را به آمریکا و رژیم صهیونیستی کردند، امت بزرگوارمان را همچنان به پاسداری از نظام مقدس اسلامی، هوشیاری، وحدت و تبعیت از مقام معظم رهبری مدظله العالی دعوت می‌نماید.



مجلس خبرگان رهبری

چهارشنبه 27 بهمن 1389