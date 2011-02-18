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۲۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۵۶

داوران جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون معرفی شدند

داوران جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون معرفی شدند

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، داوران چهاردهمین جشنواره قصه‌گویی خود را معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهاردهمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 30 بهمن در بندرعباس آغاز می‌شود و 5 کارشناس باتجربه کانون از استان‌های مختلف آن را داوری می‌کنند.

شعله پرند از استان خوزستان، نسرین سجادیان از استان تهران، علی‌مراد خرمی از مازندران، مهدی آرایی از استان یزد و زهره خیراندیش از استان کرمانشاه به داوری قصه‌های قصه‌گویان برتر ایرانی در این جشنواره خواهند پرداخت.
 
در بخش مقاله‌نویسی نیز از حمید نوایی و مژگان بابامرندی به عنوان داوران مسابقه مقاله‌نویسی با موضوع قصه‌گویی نام برده شده است.
 
چهاردهمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون با حضور 25 قصه‌گوی داخلی، 10 قصه‌گوی خارجی و 5 مقاله‌نویس برتر از 30 بهمن تا 3 اسفند در بندرعباس برگزار می‌شود.
کد مطلب 1256225

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