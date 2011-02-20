رئیس سابق آکادمی گنکور درگذشت

به گزارش خبرگزارش مهر به نقل از PNA، این نویسنده نامدار فرانسوی و از اعضای سابق آکادمی گنکور در سال 2008 به علت بیماری نتوانست به فعالیتهای خود در آکادمی گنکور ادامه دهد و از این جایزه کنارهگیری کرد.
نوریسیه در سال 1977 به عضویت آکادمی گنکور درآمد و در سال 1983 به عنوان دبیر آن انتخاب و در سال 1996 هم به عنوان رئیس آکادمی برگزیده شد.
این نویسنده فرانسوی برای چند سال با نام مستعار "گری امینس" برای مجله "گراسه" مطلب مینوشت و به عنوان منتقد ادبی با نشریه فیگارو همکاری میکرد.
نوریسیه در سال 1970 از طریق کتاب "انفجارها" به عنوان برنده جایزه ادبی فمینا برگزیده شد. از آثار معروف او میتوان به "آلمان (1973)، "موزه یک مرد" (1978)، "امپراوری ابرها" (1982)، "روز پدر" (1986)، "پس از براتیسلاوا (1990)، "ماوی" (1994) و "آب روی آتش" (2008) اشاره کرد.
تعدادی از کتابهای این نویسنده معروف فرانسوی به فیلم هم تبدیل شده و خود او هم در سال 1973 عضو هیئت داوران فستیوال فیلم کن بود.
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