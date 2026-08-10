به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با ارسال پیامی، از تلاش‌ها و نقش‌آفرینی خبرگزاری مهر در راستای دفاع از منافع ملی کشور تقدیر کرد.

متن کامل این پیام به شرح ذیل است:



بسمه تعالی



جناب آقای محمدمهدی رحمتی

مدیرعامل محترم خبرگزاری مهر



سلام علیکم؛



رسانه، سنگر آگاهی و خبرنگار دیدبان حقیقت و حافظ روایت یک ملت است. در هنگامه‌ای که جمهوری اسلامی ایران در معرض جنگ تحمیلی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته و دشمن و نظام سلطه، همزمان با فشار و تهدید، جنگ شناختی و رسانه‌ای گسترده‌ای را برای تحریف واقعیت، تضعیف اعتماد عمومی و به چالش کشیدن امید و اراده ملی به راه انداخته، رسالت اصحاب رسانه اهمیتی راهبردی یافته است.



در چنین شرایطی، قلم متعهد و رسانه مسئول، بخشی از سنگر دفاع از ایران و منافع ملی است؛ سنگری که در آن حقیقت در برابر تحریف، امید در برابر یأس و ایران قوی در برابر اراده دشمن برای تضعیف اقتدار ملی می‌ایستد. روایت درست از توانمندی‌ها و دستاوردهای کشور، تبیین واقعیت‌های میدان، نقد مسئولانه کاستی‌ها و تقویت همبستگی و اعتماد عمومی، نیازمند شجاعت، بصیرت و صداقت رسانه‌ای است.



رسانه‌ای که در بزنگاه‌های تاریخی، حقیقت و منافع ایران را بر تبلیغات واهی دشمن تحمیل می‌کند و با روایت امیدآفرین و واقع‌بینانه، افق آینده را روشن نگاه می‌دارد، در ساختن ایران قوی، مستقل و مقتدر سهمی ماندگار خواهد داشت.



اکنون در سالروز شهادت شهید والامقام محمود صارمی و در گرامیداشت یاد و نام همه شهدای عرصه خبر و اطلاع‌رسانی، و با ادای احترام به رهبر شهید و عزیزمان امام سیدعلی خامنه‌ای و دیگر شهدای والامقام راه عزت، استقلال و سربلندی ایران اسلامی، از تلاش‌های مسئولانه جنابعالی و مجموعه رسانه‌ای تحت مدیریتتان در مسیر حقیقت‌گویی، جهاد تبیین، امیدآفرینی و صیانت از منافع ملی صمیمانه تقدیر و تشکر می‌نمایم.



از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون جنابعالی و همکاران ارجمندتان را در پاسداری از حقیقت، تقویت امید ملی و اعتلای ایران اسلامی تحت رهبری‌های حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای مسئلت دارم.