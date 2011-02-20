به گزارش خبرگزاری مهر، "خوان نوروزی" عنوان ویژه برنامه‌ای از گروه مستند شبکه دو سیماست که به تهیه‌کنندگی مرتضی ندایی "هفت سین چینی" را به عنوان یک فرهنگ فولکوریک و اصیل ایران باستان در ایام نوروز مورد بررسی قرار می‌دهد.

برنامه "خوان نوروزی" سعی دارد با به تصویر کشیدن نوروز و آیین نوروزی که از جمله میراث فرهنگی و معنوی ایران محسوب می‌شود و به عنوان میراث فرهنگی جهانی ثبت شده در جهت شناخت بیشتر مخاطبان ایرانی و گسترش دیدگاههای همه جانبه و عمیق فرهنگی مردم ایران به عنوان صاحبان چنین میراث گرانقدری تلاش کند.

این برنامه در 13 قسمت تهیه می‌شود و هر روز در ایام نوروز موضوع‌هایی چون کتاب آسمانی و دعای تحویل سال، سیب به عنوان میوه‌ای بهشتی و نماد زایش، سمنو: نماد رویش و برکت، سنجد: نماد عشق، دلباختگی و سنجیدگی عقل، سبزه: نماد شادابی و سرسبزی، سماق: نماد چاشنی و محرک شادی، سیر: نماد داروی تندرستی و از بین برنده دردها، آینه: نماد روشنایی، ماهی: نشانه برکت و تخم مرغ نیز که نمادی از نطفه و باروری و زایش است را مورد بررسی قرار می‌دهد.

در ویژه برنامه "خوان نوروزی" فیلم‌هایی در راستای چشم‌اندازی به هریک از عنصرهای متعلق به سفره هفت سین ساخته شده، پخش می‌شود.

از جمله فیلم‌هایی که در قالب مجموعه برنامه "خوان نوروزی" تولید و از شبکه دو پخش می‌شوند می‌توان به فیلم "سیر" به کارگردانی حسین مشک آبادیان در بوشهر، "مقدمات نوروز" به کارگردانی محموعلی هاشم زهی در سیستان و بلوچستان، "تخم مرغ" به کارگردانی محمدرضا فرزاد در گیلان، "ماهی" به کارگردانی محمد مقدم در کاشان و تهران، "سیب" به کارگردانی امید بلاغتی در تهران، کرج، اراک و دماوند و فیلم "سمنو" به کارگردانی شهرام میراب اقدام در تهران، زنجان و اراک اشاره کرد.