تردد زوار اربعین در مرز مهران از ۲ میلیون نفر عبور کرد 

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی عصر شنبه در مرز مهران اظهار داشت: تردد از پایانه شهید سلیمانی به مرز ۲ میلیون نفر رسیده است.

وی در تشریح آخرین وضعیت تردد زائران اظهار داشت: از بامداد امروز تاکنون ۱۵۳ هزار تردد در این پایانه مرزی ثبت شده که از این تعداد، ۱۲۰ هزار مورد مربوط به ورود زائران به کشور بوده است.

کرمی با اشاره به چالش پیش آمده در ناوگان حمل‌ونقل عمومی گفت: تغییر محسوس در الگوی سفر زائران در مسیر بازگشت، موجب افزایش تقاضا برای اتوبوس شده و در ساعاتی کمبود ناوگان را ایجاد کرده است.

استاندار ایلام افزود: خوشبختانه با رایزنی های انجام‌شده، اتوبوس های مورد نیاز در پایانه برکت تا ساعاتی دیگر تأمین و وارد چرخه خدمت رسانی خواهند شد.

وی با تأکید بر آمادگی کامل موکب های مستقر در مسیر برای پذیرایی از زائران، خاطرنشان کرد: تمامی امکانات رفاهی و خدماتی در موکب ها فراهم است

کرمی در ادامه با ارائه آماری از عملکرد ناوگان اتوبوسرانی افزود: از ابتدای صبح امروز، ۷۰۰ دستگاه اتوبوس اقدام به جابه جایی مسافران کرده‌اند و فرآیند خدمات دهی بدون وقفه ادامه دارد.