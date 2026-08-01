بازدید «شینا انصاری» از محل ورود آب از افغانستان به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری بعد ازظهر شنبه در جریان سفر به منطقه سیستان، با حضور در سد جریکه، از محل ورود آب از کشور افغانستان به ایران بازدید کرد.
در این بازدید، وضعیت ورود آب، روند انتقال آن و شرایط منابع آبی منطقه مورد بررسی قرار گرفت و آخرین وضعیت تأمین حقابه و تأثیر آن بر منابع آب و تالاب بینالمللی هامون ارزیابی شد.
در ادامه، بر ضرورت مدیریت بهینه منابع آب، تداوم همکاریهای بینبخشی برای صیانت از منابع آبی منطقه و اهمیت حفظ و احیای تالاب بینالمللی هامون بهعنوان یکی از مهمترین زیستبوم های کشور تاکید شد.
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