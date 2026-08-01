به گزارش خبرگزاری مهر، منصور بیجار در حاشیه سفر رئیس سازمان حفاظت محیطزیست به منطقه سیستان، اظهار کرد: این استان به عنوان پهناورترین استان کشور، از ظرفیتهای ارزشمند زیستمحیطی برخوردار است؛ ظرفیتهایی که از تالابها، سواحل و ارتفاعات تا تنوع کمنظیر گونههای جانوری و گیاهی را در بر میگیرد.
استاندار سیستان و بلوچستان بیان کرد: در کنار این ظرفیتها، سیستان و بلوچستان با چالشهای مهم زیستمحیطی نیز روبهرو است که در شمال استان، کاهش آورد رودخانه هیرمند و دیگر رودخانهها، خشکی تالاب هامون را رقم زده است.
وی ادامه داد: خشکی تالاب بینالمللی هامون موجب تشدید ریزگردها شده و پیامدهای زیستمحیطی آن، منطقه سیستان و بخشهایی از نواحی مرکزی استان را تحت تأثیر قرار داده است. در جنوب استان نیز مسائل مرتبط با تالاب جازموریان از دیگر موضوعات مهمی است که نیازمند توجه ویژه است.
بیجار با بیان اینکه در این سفر علاوه بر معرفی ظرفیتهای طبیعی سیستان و بلوچستان، مسائل و مشکلات زیستمحیطی نیز بررسی خواهد شد، گفت: نشستهایی با فعالان محیطزیست، متخصصان و گروههای مردمی پیشبینی شده و در پایان، جمعبندی موضوعات در شورای برنامهریزی و توسعه استان انجام میشود، تا تصمیم های لازم برای پیگیری اتخاذ شود.
نظر شما