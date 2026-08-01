محموله عظیم سوخت قاچاق به ارزش ۲۳ میلیارد ریال در دلیجان توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جعفر اسکینی با اشاره به تداوم طرح‌های مقابله با قاچاق سوخت، از موفقیت مأموران ایستگاه بازرسی در شناسایی و توقیف یک دستگاه کامیون تانکر حامل سوخت قاچاق خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این عملیات موفق گفت: مأموران پلیس با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی دقیق و در راستای اجرای طرح‌های ضربتی مقابله با قاچاق، یک دستگاه تانکر را شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی، عملیات توقیف را انجام دادند.

اسکینی گفت: در بازرسی‌های دقیق صورت گرفته از این خودرو، ۲۲ هزار و ۱۹۰ لیتر سوخت قاچاق کشف و توقیف شد.

فرمانده انتظامی دلیجان با تبیین ماهیت این محموله افزود: بر اساس تحقیقات فنی و بررسی کارشناسان، این محموله شامل ترکیبی از «نفت کوره و گازوئیل» بوده است که ارزش تقریبی آن ۲۳ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی با تأکید بر برخورد قاطعانه با عاملان تخریب اقتصاد ملی، تصریح کرد: در پی این عملیات، یک متهم دستگیر و پرونده مربوطه جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شد.

اسکینی تأکید کرد: پلیس با تمام توان به مقابله با باندهای سازمان‌یافته قاچاق سوخت در سطح شهرستان دلیجان ادامه خواهد داد.