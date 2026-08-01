به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم کریمی گفت: این کارگاهها با مشارکت سازمانهای مردمنهاد جوانان و در راستای توانمندسازی ارتقای مهارتهای تخصصی و افزایش آمادگی جوانان برای ورود به بازار کار برگزار شد.
وی با اشاره به استقبال گسترده جوانان از این دورهها افزود: در این هفته حدود سه هزار نفر از جوانان سراسر کشور در این کارگاههای آموزشی شرکت کردند که این استقبال، بیانگر ضرورت توسعه آموزشهای مهارتمحور و نقش مؤثر آن در ارتقای توانمندیهای فردی و حرفهای نسل جوان است.
مدیرکل دفتر طرحهای ملی و فراگیر معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه محتوای آموزشی این دورهها بر اساس نیازهای روز بازار کار و الزامات توسعه کسبوکار تدوین شده است، اظهار کرد: این کارگاهها با محوریت ارتقای مهارتهای مدیریت و توسعه کسبوکار، کارآفرینی، بازاریابی، شناخت فرصتهای شغلی، راهاندازی و توسعه کسبوکارهای نو و آنلاین، جذب سرمایه، مدیریت منابع، مهارتهای مالی، فناوریهای دیجیتال، همش مصنوعی و آیندهنگری و… برگزار شد.
کریمی با تأکید بر اینکه آموزشهای مهارتی از مهمترین ابزارهای توانمندسازی جوانان و توسعه خوداشتغالی به شمار میرود، تصریح کرد: برگزاری این کارگاهها نقش مؤثری در افزایش آمادگی جوانان برای ورود به بازار کار، ایجاد کسبوکارهای نوآورانه، تقویت روحیه کارآفرینی، توسعه اشتغال پایدار و در نهایت کاهش نرخ بیکاری خواهد داشت.
وی با اشاره به نقش سازمانهای مردمنهاد در اجرای این برنامهها گفت: مشارکت گسترده سمنهای جوانان در برگزاری این ۲۵۰ کارگاه، نشاندهنده ظرفیت ارزشمند این تشکلها در اجرای برنامههای ملی، توسعه سرمایه انسانی و گسترش آموزشهای کاربردی در حوزه اشتغال و کارآفرینی است.
مدیرکل دفتر طرحهای ملی و فراگیر معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در پایان خاطرنشان کرد: معاونت امور جوانان با استمرار حمایت از برنامههای آموزشی و مهارتمحور و بهرهگیری از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد، توسعه آموزشهای کاربردی را به عنوان یکی از مهمترین راهبردهای توانمندسازی جوانان دنبال میکند تا زمینه افزایش اشتغالپذیری، کارآفرینی و نقشآفرینی مؤثر آنان در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بیش از پیش فراهم شود.
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