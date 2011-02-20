مخترعان و مبتکران ایران موفق به کسب جوایز ویژه شدند

به گزارش خبرنگار مهر ، حمیدرضا قضاوتی از دانشگاه علمی کاربردی مرودشت با طرح "اندازه گیری خودکار حبوبات" جایزه ویژه دهمین نمایشگاه فناوری مالزی را دریافت کرد.
جایزه ویژه کشور لهستان در بخش برق و ایمنی را فرهاد شیدایی با طرح "سیستم هوشمند برق گرفتگی " دریافت کرد.
رحمت الله بابایی یکی دیگر از مبتکران جوان کشورمان توانست در بخش زیست محیطی با طرح امحای زباله با عنوان "همیار محیط زیست" جایزه ویژه کشور کرواسی در این بخش را دریافت کند.
جایزه ویژه آکادمی اختراعات کره جنوبی را مسعود مولوی با طرح "هوش مصنوعی در بخش رباتهای نوین" کسب کرد.
دهمین نمایشگاه بین المللی فناوری مالزی که با حضور 550 مخترع از 20 کشور جهان روز پنجشنبه در مرکز همایشهای برجهای دوقلو شهر کوالالامپور آغاز بکار کرده بود شامگاه شنبه به کار خود پایان داد.
