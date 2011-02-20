پرونده یک نویسنده متهم به قتل دوباره گشوده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در پی کشف مطالعات جانبدارانه یک مامور بررسی جرم، وکلای این نویسنده خواستار بررسی مجدد پرونده وی شدند.

مایکل پترسون متولد 1943 در تنسی به دنیا آمد. وی با مدرک لیسانس در رشته علوم سیاسی فارغ‌التحصیل شد. او به طور داوطلبانه به نیروی دریایی پیوست و مدتی نیز در ویتنام جنگید. پترسون زمانی مدعی شده بود که بر اثر یک مین زمینی و بار دیگر ادعا کرده بود توسط گلوله زخمی شده است اما بعد فاش کرد که هیچ کدام نبوده و به دلیل تصادف با وسایل نقلیه در ژاپن مصدوم شده است.

در سال 1965 وی با پاتریشیا ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. پترسون سه کتاب موفق با نامهای "اژدهای جاویدان"، "زمان جنگ" و "صلح تلخ" در کارنامه خود دارد.

در نهم دسامبر سال 2001 پترسون به اورژانس خبر داد که همسرش از پلکان منزل به پایین افتاده و مرده است. وی در تحقیقات اولیه علت افتادن همسرش را به‌خاطر نوشیدن مشروبات الکی و یا خوردن قرص والیوم عنوان کرد اما پزشکان از هیچ‌کدام از آنها به قدر کافی در خون مقتول نیافتند.

پزشکان علت مرگ همسر پترسون را برخورد ضربات سخت به پشت سر او دانستند و از آنجا که این نویسنده تنها کسی بود که در زمان مرگ در آن منزل حضور داشت وی را متهم به قتل قلمداد کردند.

دادگاه پترسون فراز و فرودهای بسیار داشت و دلایل زیادی بر احتمال مجرم بودن او کشف شد گرچه برخی از آنها در آن زمان برخی هم‌اکنون زیر سوال رفته‌اند. همچنین تئوری جالبی که به نام "تئوری جغد" مشهور شد از سوی وکلای پترسون مطرح شد که در زمان خود مورد تمسخر قرار گرفت.

از آنجا که پر کوچکی از یک جغد در حوالی محل قتل کشف شد، وکلا مدعی شدند که جغدی از بیرون به داخل منزل آمده و مقتول از مواجهه ناگهانی با این پرنده ترسیده و تعادل خود را از دست داده است و همین امر موجب شده سرش به لبه پله بخورد.

از ماجرای اتهام قتل همسر پترسون یک فیلم مستند 6 ساعته تهیه شده که در آن همه وقایع و احتمالات شرح داده شده است.

پترسون هرگز اتهامات خود را نپذیرفته و مدعی است این تنها یک اتفاق بوده است. وی اگر چه به حبس ابد محکوم شده است اما باید دید با توجه به زیر سوال رفتن بعضی از دلایل این قتل، وکلای وی چه کار خواهند توانست برای این نویسنده دربند انجام دهند.

