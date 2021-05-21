به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، ژولیت بی نوش بازیگر سرشناس فرانسوی در سریال درام «راه‌پله» که به سفارش اچ‌بی‌او مکس و بر مبنای یک داستان جنایی واقعی ساخته می‌شود، نقش‌آفرینی می‌کند.

این سریال ۸ اپیزودی ساخته آنتونیو کامپوس است که برمبنای فیلمنامه مگی کوهن نویسنده «داستان جنایی آمریکایی» ساخته می‌شود. در این سریال زندگی مایکل پترسون با بازی کالین فرت بررسی می‌شود و به مرگ مشکوک همسر و خانواده پراکنده وی در کارولینای شمالی پرداخته می‌شود. نقش همسر وی کاتلین را تونی کولت ایفا می‌کند.

هنوز روشن نیست بی نوش در نقش کدام شخصیت از این درام جلوی دوربین می‌رود.

این سریال با اقتباس از یک سریال مستند و کتاب‌های متعدد و گزارش‌هایی در مورد پرونده مایکل پترسون ساخته می‌شود. وی که نویسنده‌ای آمریکایی بود، سال ۲۰۰۳ و دو سال پس از مرگ کاتلین به قتل وی محکوم و زندانی شد و سال ۲۰۱۷ با کاهش جرمش روبه‌رو و از زندان آزاد شد. وی ادعا کرده بود همسرش پس از مصرف الکل و قرص والیوم، دچار سرگیجه شده و از پله‌های منزلشان پایین افتاده بود. اما کالبدشکافی همسر وی نشان داد که وی بر اثر وارد شدن ضربه‌های متعدد از جمله ضرباتی که به پشت سرش وارد شده بود، درگذشته است.

بر مبنای این ماجراها سریال مستندی در سال ۲۰۰۴ ساخته شد که ژان خاویر دو لاستراد سازنده آن بود و بعد به عنوان یک سریال مستند ۱۳ قسمتی در سال ۲۰۱۸ در نتفلیکس به نمایش درآمد.

کمپوس و کوهن تهیه‌کننده اجرایی این سریال جدید داستانی هستند.

این نخستین نقش‌آفرینی بی نوش در یک سریال آمریکایی است. وی با بازی در «بیمار انگلیسی» جایزه اسکار را دریافت کرده است.