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۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۳۳

از ابتدای سال جاری/

ایمن سازی 70 هزار متر مربع از معابر شمال شرق تهران برای تردد نابینایان

ایمن سازی 70 هزار متر مربع از معابر شمال شرق تهران برای تردد نابینایان

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 4 از ایمن سازی معابر منطقه برای تردد نابینایان خبر داد و گفت: عملیات نصب و ترمیم کف پوش معابر در فضایی به مساحت 70 هزار مترمربع در سطح معابر اجرا شد.

به گزارش "تهران سما" به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 4، مهندس بهمن محبوبی با بیان این مطلب اظهار داشت: در راستای بهسازی معابر و بهبود تردد عابرین پیاده بویژه معلولان و ایجاد مسیر ویژه نابینایان، از ابتدای سالجاری عملیات نصب و ترمیم کف پوش معابر به متراژ 70000 متر مربع در سطح منطقه اجرا شد.

وی افزود: همچنین به منظور جلوگیری از سرریز شدن آبها در سطح سواره رو و همچنین فرم دهی مناسب به فضاهای سبز، 50 هزار متر جدول گذاری و 69 هزار متر طول نیز نهر و کانیو اجــرا شده است .

محبوبی در ادامه با اشاره به بهسازی و مناسب سازی خیابان هنگام در سال 90 گفت: طرح بهسازی و ساماندهی خیابان هنگام با هدف ایجاد چشم اندازی مناسب و تسریع در آمد و شد خودروها و همچنین هدایت و جمع آوری آبهای سطحی در برنامه معانت فنی و عمرانی منطقه قرار دارد.

وی افزود: اجرای این طرح از فروردین سال 90 شروع می شود و در 6 ماهه اول این سال به پایان خواهد رسید.

محبوبی افزود: ساماندهی و بهسازی کامل پیاده روها، رفیوژ، تعویض و بازسازی جداول، فضـای سبـز ، حذف انهـار ، نصب المانهـای شهری وهمچنین ایمن سازی برای معلولین حرکتی و بینائی از جمله اقدامات پیش بینی شده در این طرح فوریتی است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 4 گفت: این طرح در 3 فاز که فاز اول آن از بزرگراه رسالت تا میدان الغدیر، فاز دوم از میدان الغدیر تا خیابان 35 متری استقلال و فاز 3 نیز از 35 متری استقلال تا بزرگراه شهید بابائی اجرا می شود.

او گفت: پیش بینی می شود با اجرای این طرح بخش بزرگی از مشکلات ترافیکی ورودی بزرگراه شهید بابایی، میدان رسالت و تقاطع های خیابان هنگام رفع شود .

کد مطلب 1258315

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