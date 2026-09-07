پذیرش پژوهشگر پسادکتری در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در راستای تحقق سیاستهای کلان پژوهشی، توسعه مرزهای دانش، حمایت از پژوهشهای نوآورانه، بهرهگیری از ظرفیت دانشآموختگان توانمند مقطع دکتری و تقویت پژوهشهای مسئلهمحور پژوهشگر پسادکتری می پذیرد.
پذیرش از میان دانشآموختگان ممتاز مقطع دکتری داخل و خارج از کشور که علاقهمند به گذراندن دوره پسادکتری در زمینه طراحی الگوی مدیریت کیفیت جامع در صنعت بانکی باشند، برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ صورت می گیرد.
علاقهمندان برای آگاهی از شرایط و بارگزاری مدارک تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ به نشانی https://irandoc.ac.ir/node/۶۷۵۸ مراجعه کنند.
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