ظرفیت پذیرش دستیار پزشکی دوره پنجاه و سوم اصلاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی بالینی در تاریخ یکم مردادماه ۱۴۰۵ برگزار شد. در این دوره ۱۷ هزار و ۲۷۷ داوطلب ثبت‌نام کردند که از این تعداد ۱۴ هزار و ۳۵۹ نفر در آزمون حضور یافتند. پس از بررسی اعتراضات، کارنامه نهایی داوطلبان منتشر و در دسترس شرکت‌کنندگان قرار گرفت. داوطلبانی که حداقل ۱۵۰ نمره از مجموع ۶۰۰ نمره را کسب کردند، مجاز به انتخاب رشته هستند.

دفترچه انتخاب رشته محل پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی بالینی پزشکی سال تحصیلی (۱۴۰۵-۱۴۰۶) از طریق سامانه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس sanjeshp.ir قابل مشاهده است و انتخاب رشته محل از ساعت ۱۲ ظهر روز یکشنبه ۱۵ شهریور آغاز شده است و تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۱۸ شهریور ادامه دارد.

مرکز سنجش آموزش پزشکی در جدیدترین اطلاعیه اصلاح ظرفیت پذیرش دستیار دوره پنجاه و سوم را اعلام کرد.

در این اصلاحیه آمده است: پیرو نامه شماره ۱۹۷۰/۵۰۵/د مورخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ در خصوص جدول ظرفیت آزمون پذیرش دستیار دوره پنجاه و سوم و به استناد نامه شماره ۳۲۶۰/۵۰۰/د مورخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ ظرفیت و نحوه اجرای برنامه آموزشی رشته تخصصی پزشکی هسته ای به شرح زیر اصلاح می شود:

۳ نفر ظرفیت جدید در بیمارستان های حضرت رسول اکرم (ص) و شهید هاشمی نژاد وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، با دانشگاه علوم پزشکی تهران به صورت روتیشن، اضافه می شود. ۳۰ درصد برنامه آموزشی در انستیتو آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی اجرا خواهد شد.

از ظرفیت ۶ نفره رشته تخصصی پزشکی هسته ای انستیتو آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی ۳ نفر کسر می شود. برنامه آموزشی این ظرفیت با اجرای ۳۰ درصد برنامه در دانشگاه های علوم پزشکی ایران و تهران به صورت روتیشن خواهد بود.

به گزارش مهر، پیش از این مجموع این ظرفیت برای کل رشته ها در دانشگاه های علوم پزشکی ۶ هزار و ۴۴۴ نفر اعلام شده بود.