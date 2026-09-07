به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ویژه حسابرسی درباره میزان موجودی نهادههای دامی و کالاهای اساسی در سامانهها و انبارها در زمان تغییر نرخ ارز ترجیحی، با حضور محمدرضا طلایی، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای مرتبط برگزار شد.
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، در این نشست بر ضرورت بررسی دقیق اطلاعات مرتبط با واردات و موجودی کالاهای اساسی و نهادههای دامی تأکید کرد.
همچنین در این جلسه، موارد مرتبط با مصوبات پیشین و روند ثبت و ارائه اطلاعات مربوط به کالاهای وارداتی بررسی و مقرر شد موضوعات مرتبط در چارچوب فرآیندهای حسابرسی و نظارتی پیگیری شود.
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