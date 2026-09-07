به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل صادقینژاد صبح دوشنبه در نشست فعالان فرهنگی و هنری مازندران با تأکید بر ضرورت رسیدگی به پروندهها در چارچوب ضوابط و آییننامههای شورای ارزشیابی، وعده داد پروندههای متقاضیان درجه هنری در مازندران حداکثر ظرف سه ماه بررسی و تعیین تکلیف شوند.
وی با اشاره به رویکرد شورا برای حضور در استانهای مختلف کشور، ارتباط مستقیم با هنرمندان را یکی از اهداف این برنامهها دانست و اظهار کرد: حضور دبیر شورا در استانها میتواند روند طرح مسائل، بررسی سوابق و پیگیری درخواستهای هنرمندان را تسهیل کند.
دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور همچنین با بیان اینکه خود را متعلق به جامعه هنری میداند، هدف از این سفرها را راهگشایی، حمایت و مساعدت به هنرمندان برای دستیابی به حقوق قانونی آنان در زمینه دریافت درجه هنری عنوان کرد.
مازندران از ظرفیت گسترده هنری برخوردار است
محمد محمدی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران نیز با اشاره به ظرفیتهای گسترده جامعه هنری مازندران، بر ضرورت توجه بیشتر به هنرمندان واجد شرایط تأکید کرد.
وی گفت: به نظر میرسد نشان درجه یک هنری باید به تعداد بیشتری از هنرمندان استان که حائز شرایط هستند، تعلق گیرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، بررسی دقیق سوابق و توانمندیهای هنرمندان بر اساس قوانین و آییننامههای شورای ارزشیابی را ضروری دانست و حضور دبیر شورا در استان را فرصتی برای طرح مستقیم مطالبات و مسائل جامعه هنری عنوان کرد.
وی قرار گرفتن یک هنرمند در رأس شورای ارزشیابی را زمینهای برای نزدیکتر شدن ارتباط شورا با بدنه هنر دانست و گفت تخصص و تجربه هنری میتواند در شناخت بهتر مسائل و دغدغههای هنرمندان مؤثر باشد.
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