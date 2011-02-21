سیدمهدی جعفری مدیرکمیته روابط عمومی جشنواره شعر فجر در گفتگو با خبرنگار مهر از پخش زنده مراسم افتتاحیه و اختتامیه پنجمین جشنواره بینالمللی شعر فجر خبر داد و گفت: با توافقی که رادیو اینترنتی ایران صدا با دبیرخانه جشنواره حاصل کرده است مراسم افتتاحیه در کتابخانه ملی و همچنین اختتامیه در تالار وحدت به طور زنده پوشش داده میشود.
وی ادامه داد: با ضبط زنده افتتاحیه و اختتامیه، دسترسی کاربران اینترنت از طریق سایت رادیو ایران صدا به آدرس www.iranseda.ir به برنامههای این دو مراسم ایجاد میشود و تمامی علاقمندان به شعر پارسی میتوانند به طور زنده از طریق اینترنت مراسمها را دنبال کنند.
مدیر اداره روابط عمومی معاونت فرهنگی وزیر ارشاد در توضیح بیشتر این امکان رسانهای عنوان کرد: واحد سیار رادیو که گروهی بالغ بر هفت نفر خواهد بود برای افتتاحیه در کتابخانه ملی و برای اختتامیه در تالار وحدت مستقر میشوند و ما نیز امکانات لازم را در اختیار آنها قرار میدهیم تا ضمن پوشش زنده برنامهها امکان تولید گزارش و گفتگو هم داشته باشند.
جعفری افزود: این گروه قرار است همه بخشهای دو مراسم را پوشش دهند و به ویژه بخشهای شعرخوانی هم روی سایت قرار میگیرد.
به گفته وی در مراسم اختتامیه که احتمال حضور محمود احمدینژاد هم هست ممکن است برنامه با تاخیری چند دقیقهای روی آنتن برود.
مدیر کمیته روابط عمومی جشنواره شعر فجر در پایان درباره حضور نمایندگان رسانهها در افتتاحیه و اختتامیه بیان کرد: در کنار امکاناتی که همیشه در اختیار دستاندرکاران رسانهها بوده است امسال شرایط حضور برنامهسازان رادیو و تلویزیون تسهیل شده است و پیشبینی میکنیم بیش از 50 خبرنگار و برنامه ساز داخلی در این مراسم حضور یابند.
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