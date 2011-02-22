شهردار تبریز برترین شهردار کشور شد

دبیر ستاد آموزش های نوین کشور گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز اعلام کرد: در ارزیابیهای انجام گرفته از سوی ستاد آموزشهای نوین کشور و با توجه به اجرای طرحهای کشوری شهروند الکترونیک در سراسر کشور، شهردار تبریز به عنوان شهردار برتر کشور در این حوزه برگزیده شده و به زودی طی مراسمی رسمی و در آخرین همایش کشوری این طرح در جزیره قشم از "نوین " به عنوان برترین شهردار کشور در اجرای طرح ملی شهروند الکترونیک تجلیل به عمل خواهد آمد.
علی کرمی در عین حال عملکرد شهرداری تبریز در اجرای طرح ملی شهروند الکترونیک و جذب سهمیه تخصیصی 300 هزار نفری به این شهر را قابل توجه و قابل تقدیر برشمرد.
دبیر ستاد ملی آموزشهای نوین کشور در این رابطه تاکید کرد: با اجرای این طرح در آیندهای نه چندان دور، کسی که کارهای خود را به صورت الکترونیکی انجام ندهد از کمترین حقوق شهروندی خود محروم خواهد بود.
کرمی با بیان اینکه ظرفیت پذیرش شهروند الکترونیک براساس تعداد خانوارها محاسبه میشود، گفت: حدود 80 درصد جمعیت شهر به عنوان ظرفیت اولیه اعلام میشود و در صورت تکمیل این سهمیه با درخواست شهرداری برای افزایش سهمیه، خدمات آموزشی و... به بقیه شهروندان نیز انجام خواهد شد.
دبیر ستاد ملی آموزشهای نوین کشور با اشاره به مراحل و نحوه اجرای طرح ملی شهروند الکترونیک در کشور و به ویژه تبریز اظهار داشت: این طرح تمام شهروندان بین 12 تا 75 سال با هر سطح سواد را شامل میشود و این جمعیت میتوانند پس از مراجعه به بانکهای عامل و ارائه مشخصات فردی به اپراتور با ثبتنام و دریافت کارت الکترونیکی در فضای مجازی اینترنت به صورت رایگان، مبانی و مواد درسی موضوع دورههای آموزشی شهروند الکترونیک را در طول شش تا 36 ماه طی کنند.
وی ادامه داد: پس از طی دورههای آموزشی شهروندان مدرک معتبری از سوی مرکز توسعه نوآوری و کارآفرینی دانشگاه تهران دریافت خواهند کرد که در بیش از 150کشور جهان معتبر است.
نظر شما