حسن زیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابلاغ آیین نامه دورکاری به دانشگاه پیام نور، اضافه کرد: این آیین نامه به دانشگاه پیام نور ابلاغ شده و هم اکنون در حال پیش بینی گسترش میزان دورکاری میان کارمندان و دستگاه های ذیربط هستیم هدفمان این است هر دستگاه تا آنجا که می تواند دورکاری را در بخش های مختلف خود گسترش دهد.

رئیس دانشگاه پیام نور تاکید کرد: ما علاقمندیم میزان کارمندان دورکار دانشگاه تا 70 درصد افزایش یابد اما باید دید در بررسی های انجام شده چه میزان از کارمندان شامل این دورکاری می شوند بنابراین فعلاً نمی توان در این باره چیزی را به یقین گفت.

وی افزود: همچنین مشغول دسته بندی کارمندانی هستیم که شامل دورکاری می شوند و این مرحله از معاونت های مختلف دانشگاه شروع شده است.

کاهش نیروهای دانشگاه پیام نور

زیاری با بیان اینکه هم اکنون در حال کاهش نیروهای دانشگاه پیام نورهستیم، افزود: با اقداماتی که در راستای کاهش کارمندان دانشگاه در ساختمان مرکزی و سایر بخشهای دانشگاه در دیگر استانها در حال انجام هستیم، باید دید در این میان چه رقمی از دورکاری کارمندان به دست می آید.



وی در پاسخ به پرسش دیگر مهر در خصوص خروج نیروهای دانشگاه پیام نور از تهران، گفت: نیروهای دانشگاه در این گروه قرار نمی گیرند، ولی اصل کار به صورت غیرحضوری باید انجام شود تا کارمندان کمترین حضور را همانند دانشجویان مجازی و غیرحضوری در دانشگاه داشته باشند.

تمامی امور مربوط به دانشجویان مجازی می شود



وی گفت: به همین دلیل تمام امور مربوط به دانشجویان از جمله اعلام نمرات، ثبت نام، دریافت شهریه و حتی برگزاری کلاسها بیش از پیش به صورت مجازی انجام می شود.



رئیس دانشگاه پیام نور با اشاره به اینکه دانشگاه پیام نور هم اکنون در اتوماسیون اداری خود از کمترین نیرو استفاده می کند، ادامه داد: دور کاری به معنای کاهش در حقوق و مزایای کارمندان نیست و درحالت دور کاری کارمندان همان حقوقی را دریافت می کنند که در زمان حضورشان در محیط کار به آنان پرداخت می شد.



وی تاکید کرد: حتی بنای دورکاری بر تشویق کارکنان گذاشتیم تا عده بیشتری به سمت دورکاری سوق یابند.



رئیس دانشگاه پیام نور در ارتباط با در دسترس گذاشتن امکانات و تسهیلات برای کارمندان دورکار، خاطرنشان کرد: هم اکنون در حال بررسی این موارد هستیم.