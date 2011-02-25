محمدهاشم اکبریانی دبیر پنجمین جایزه "شعر خبرنگاران" در گفتگو با خبرنگار مهر از جدیدترین خبرهای جایزه اینگونه گفت: در هفته‌ای که پیش رو داریم جلسه‌ای با هیئت داوران بخش کتاب جایزه خواهیم داشت که در این جلسه ضمن اعلام برگزیدگان نهایی این بخش درباره دیگر جزئیات جایزه نیز تصمیم‌گیری می‌شود.

وی ادامه داد: در این جلسه درباره جزئیات مراسم اهدای جوایز و همچنین انتخاب شاعر پیشکسوتی که قرار است در پنجمین جایزه شعر خبرنگاران مورد تجلیل قرار گیرد، تصمیم‌گیری می‌شود.

بنیانگذار جایزه شعر خبرنگاران تاکید کرد: البته درباره جزئیات جایزه با داوران بخش ویژه که مربوط به شاعرانی است که تاکنون کتابی از آنها منتشر نشده است، هم مشورت می‌کنیم ولی به دلیل اینکه داوران این بخش در کشورهایی غیر از ایران هستند امکان حضور آنها در ایران نیست و همچنین نتایج داوری‌ها را از راه دور در اختیار دبیرخانه می‌گذارند که جمع‌بندی شده و نتایج این بخش هم در هفته دیگر اعلام خواهد شد.

اکبریانی در پایان اشاره کرد که طبق برنامه‌ریزی انجام شده برگزیدگان نهایی هر دو بخش نیمه دوم اسفندماه اعلام می‌شوند.