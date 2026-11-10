به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خان‌محمدی‌ عصر امروز سه شنبه در جلسه نهضت عدالت آموزشی خوزستان بیان کرد: استاندار خوزستان به صورت جدی پیگیر موضوع نهضت عدالت آموزشی هست و تلاش های وافری داشته اند، هر سفری که در این استان حضور پیدا کردیم برای این موضوع وقت گذاشته که قدردان آن ها هستیم.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: خیران مدرسه ساز هیچ وظیفه ای ندارند و تنها موضوع اخلاقی، آینده نگری و ایران دوستی برایشان مفروض است که دست بوس آن ها هستیم که بدون توقع کنار ما هستند؛ ۶۰ درصد مدارس تحویلی استان های کشور که به دست رییس جمهور تحویل داده شده توسط خیران انجام شده است.

وی ادامه داد: اصل نهضت آموزشی این است که یک پروژه بزرگ حدود ۱۵ همتی که برآورد شده را شکست دهیم لذا در خصوص ابلاغ با دو امضای رییس جمهور و وزیر همه فرمانداران و مدیران آموزش و پرورش باید خود را موظف بدانند که نهضت و پروژه های خوزستان را تا مهر ۱۴۰۷ به سرانجام برسانند که در این زمینه شناخت دقیق از مشکلات و چالش های موجود مهم است.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور بیان کرد: جلسه دیگر نهضت عدالت آموزشی خوزستان ۲۵ آذر ماه تشکیل خواهد شد و مصوبات پیگیری می شوند، تا نقطه نهایی پیش می رویم و نباید از شرایط غافل باشیم.

خان محمدی با بیان اینکه در ایام جنگ یک هزار و ۳۰۰ مدرسه آسیب دید، تصریح کرد: این مدارس با کمک خیران ساخته شدند و به رغم برنامه ریزی های دشمن در این خصوص با وجود بمباران ها در نقطه مرزی مدرسه افتتاح کردیم. همچنین در سال تحصیلی جدید، مدارس با اقتدار کامل و کمترین مشکلات بازگشایی شدند.

به گفته وی، تاکنون حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان توسط خیران تعهد داده شده است.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس تاکید کرد: فرمانداران با حضور نمایندگان که ظرفیت بی بدیل هستند جلسات را مرتب برگزار کنند؛ موضوع ۹۷ مدرسه آغاز به کار نشده به خصوص مدارس سنگی به صورت دقیق و با جزییات بررسی شوند که صورتجلسه همه آن ها در جلسه آینده پیگیری خواهد شد.

خان محمدی با بیان اینکه مسئولیت تامین منابع با فرمانداران است، تصریح کرد: تامین منابع و خلأهای منابعی را نیز مشخص کنند؛ همچنین خلق منابع جدید در دستور کار قرار داده شود که انتظار می رود حداقل ۱۵ درصد اعتبارات شهرستان برای آموزش و پرورش در نظر گرفته شود.

وی افزود: در این زمینه ظرفیت بند خ ماده ۲۰ یعنی اعتبار مالیاتی در نظر گرفته شود. مولد سازی موضوع دیگر بوده که برای این مورد شش ماه فرصت داده شده است که باید جدول مقایسه ای عملکرد فرمانداران در خصوص مولدسازی بررسی شود.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس بیان کرد: گزارش کارگروه مسئولیت های اجتماعی که به گفته استاندار خوزستان‌ تشکیل می شود در جلسه آینده اعلام شود و رییس جمهور مطرح کرده تا حق آموزش و پرورش داده نشده اقدام دیگر صورت نگیرد.

خان محمدی، باز تخصیص فضا را راهبردی دیگر دانست و افزود: این موضوع نیز ‌تواند کمک شایانی کند لذا حائز اهمیت می‌باشد.

وی گفت: طبق تفاهم نامه منعقد شده در خصوص ساخت مدرسه در نهضت ملی مسکن، مقرر شده ۵۰ درصد توسط سازمان ملی ساخته یا تامین مالی شود و مابقی آن توسط خیرین صورت گیرد.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس اظهار کرد: انتظار می‌رود شهرداری در خصوص تامین زمین برای ساخت مدارس در ناحیه یک ناحیه چهار و شهرستان کارون کمک کنند.

خان محمدی با اشاره به ظرفیت نشان‌دار کردن مالیاتی تصریح کرد: پروژه های مهمی که چالش برانگیز هستند نشان دار شوند.

خان محمدی اظهار کرد: پیش بینی می‌شود با منابع مسئولیت های اجتماعی، خیران، مولد سازی و دیگر منابع می‌توان ۶ همت لازم را تامین کرد.