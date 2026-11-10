به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه رضایی، در ادامه بازدیدهای میدانی و نظارت بر حسن جریان امور در دستگاه‌های اجرایی، به همراه هیئتی بازرسی در اداره‌کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان حضور یافت و از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ها و نحوه خدمت‌رسانی این نهاد حمایتی قرار گرفت.

رضایی در جمع مدیران و مسئولان کمیته امداد با اشاره به مأموریت قانونی سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: حضور هیئت بازرسی در این نهاد فرصتی برای بهبود سازوکارهای نظارتی، افزایش کارآمدی ساختار اداری، تقویت کیفیت خدمات و ارتقای تکریم ارباب رجوع است.

وی خدمت به محرومان و مستضعفان را از برکات انقلاب اسلامی دانست و افزود: رسیدگی به امور اقشار کم‌برخوردار، احساس مسئولیت و توجه ویژه به نیازمندان باید از اولویت‌های مسئولان باشد.

بازرس کل قضایی استان با تأکید بر اینکه تکریم مراجعان و ارائه خدمات به‌موقع و کارآمد به مددجویان باید در اولویت فعالیت‌های کمیته امداد قرار گیرد، گفت: حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد، توانمندسازی، ایجاد اشتغال و کمک به تأمین بخشی از هزینه‌های زندگی آنان از اقدامات ضروری در مسیر محرومیت‌زدایی است.

رضایی با اشاره به نقش بازدیدهای سرزده در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، میزان رضایتمندی مراجعان را یکی از معیارهای مهم سنجش عملکرد مدیران عنوان کرد و افزود: کمیته امداد امام خمینی(ره) در حوزه‌هایی همچون مسکن، اشتغال‌زایی، توانمندسازی و محرومیت‌زدایی مأموریت‌های مهمی بر عهده دارد که اجرای صحیح آن‌ها در ارتقای پویایی و رفاه جامعه اثرگذار است.

وی همچنین از شهروندان و کارکنان خواست در صورت داشتن شکایت یا اعلام درباره عملکرد این دستگاه اجرایی، موضوع را از طریق هیئت بازرسی مستقر پیگیری کنند یا با شماره تلفن گویای ۱۳۶ تماس بگیرند. سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور به نشانی ۱۳۶.bazresi.ir نیز برای دریافت شکایات و گزارش‌های مردمی در دسترس است.

بازرس کل قضایی لرستان با تأکید بر تداوم بازدیدهای سرزده از اداره‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان تصریح کرد: مدیران باید تلاش کنند سطح رضایتمندی مردم از خدمات ارائه‌شده به بالاترین میزان ممکن برسد و مجموعه بازرسی نیز در مسیر نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و پیگیری مطالبات مردم، در کنار شهروندان و مسئولان خواهد بود.

در این بازدید، رضایی با مدیران و کارکنان کمیته امداد درباره میزان تسهیلات پرداختی در بخش‌های مختلف اشتغال‌زایی، تعمیر و ودیعه مسکن، تأمین جهیزیه و کالاهای اساسی مورد نیاز مددجویان گفت‌وگو کرد و ضمن بررسی مسائل و مشکلات این نهاد حمایتی، دستورات لازم را برای پیگیری موضوعات مطرح‌شده صادر کرد.