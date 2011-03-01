گرگان دومین شهر پیشتاز در تشکیل شورایاران محلات

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حبیب الله قلیش لی بعد از ظهر سه شنبه در نشست با شورایاران گرگان ضمن قدردانی از زحمات شورایاران، تشکیل شورایاران در محلات را نوعی حاکمیت مردم و شرکت دادن آنها در امور محلی دانست و گفت: هدف از برگزاری این نشست تقویت نقش شورایاری و افزایش مشارکت آنها در مدیریت شهری است.

وی افزود: انتخابات شورایاران محلات در گرگان همزمان با فعالیت دور سوم شورای شهر برگزار شد که طی آن 127 شورایار در 60 محله گرگان انتخاب شدند.

وی عالی ترین نهاد برای تجلی مشارکت مردم در شهرها را شوراها و انجمن های شهری عنوان و خاطر نشان کرد: شکیل شورایاری فرصتی است برای مشارکت شهروندان در طرح های توسعه شهری که به نحو بارزی پیوند همه سویه با زندگی شهرنشینان داردد و مشورت با شهروندان در تهیه و اجرای این طرح ها امری ضروری است.

رئیس شورای شهر گرگان همچنین با تاکید بر ضرورت تحکیم روابط شورایاران با اعضای شورای شهر و شهرداری گرگان تصریح کرد: شورایاری ها مردمی ترین نهادی هستند که موضوع مشارکت اجتماعی را به صورت ملموس و در پایین ترین سطح اجتماعی محقق کرده اند.

شورایاران باید ساختارمند شوند

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زییست شهری شورای شهر گرگان نیز در نطق پیش از دستور خود که به مسائل و مشکلات شورایاران اختصاص داده بود با اشاره به اینکه طی فعالیت دو ساله شورایاران تا کنون 250 نامه و درخواست در موضوعات مختلف از سوی شورایاران در شورای شهر مطرح شده است، گفت: بر اساس ارزیابی های انجام شده 90 درصد این درخواست ها انجام طرح و پروژه های عمرانی در محلات بوده است.

قاسم حاجی محمدی با تاکید بر ضرورت سازمان دادن به فعالیت های شورایاران و ساختارمند و هدفمند کردن آنها افزود: نداشتن مکان ثابت شورایاران و ساعت مشخص کاری در محلات و عدم برگزاری دوره های آموزشی برای آنها از مهمترین

مشکلات شورایاری گرگان است.

وی در پایان تعیین ردیف مشخص در بودجه شهرداری برای شورایاران، برگزاری دوره های آموزشی مدون، هدفمند و موثر در زمینه های مختلف شهری و استفاده از نظرات و پیشنهادات شورایاران در کمیته های و کمیسیون های شورای شهر را از ضروریات برنامه های شهرداری و شورای شهر در این خصوص عنوان کرد.

ارتباط شورایاران با شهرداران نواحی باید پررنگ تر شود

علی کلاتی نیز در ادامه این نشست تقویت ارتباط شورایاران با شهرداران را از مهمترین عوامل پیشبرد اهداف شورایاری عنوان و خاطر نشان کرد: احساس می شود این ارتباطات چندان پررنگ نیست.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته از سوی کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر طی نامه ای به رابطین شورا از آنها خواسته شد اولویت ها و نیازمندی های محلات خود را اعلام کنند، افزود: شورای شهر با جمع بندی نیازها و اولویت های مطرح شده، آنها را در قالب برنامه شهری به شهرداران نواحی اعلام کرده است تا در بودجه بر اساس نظرات کارشناسی بررسی و تصمیم گیری شود.

خواسته های شورایاران باید اولویت بندی شود

نائب رئیس شورای شهر گرگان نیز در ادامه این نشست با بیان این مطلب که سازمان دادن هر فعالیت شهری بدون مشارکت مردم به شکست منجر خواهد شد، گفت: مردمی که سالیان سال در یک شهر و در یک محل زندگی کرده اند بهتر از هر کس دیگر نیازهای آن منطقه را شناخته و نیازها و مشکلات را تشخیص می دهند.

زهرا نورا با اشاره به اینکه در میان شهروندان می توان به اهمیت ویژه شورایاری ها در پیشبرد اهداف کلانشهر مدیریت شهری تاکید کرد، افزود: برای توسعه شهر باید هم نظرات کارشناسان در رابطه با مسائل کلی شهر و هم درخواست رابطین محلات را در ردیف های اعتباری بودجه لحاظ کرد.

وی در ادامه شورایاری ها را مردمی ترین نهادی دانست که موضوع مشارکت اجتماعی را به صورت ملموس و در پایین ترین سطح اجتماعی محقق کرده اند و تصریح کرد: پیشنهاد می کنم برای سال آینده با همفکری و مشارکت شهروندان در هر محله یه اقدام اجرایی داشته باشیم.

تدوین سند توسعه محلات مهمترین عامل در توسعه شهر است

رئیس دفتر تحقیق و پژوهش شورای اسلامی شهر گرگان نیز در ادامه این نشست ضمن تقدیر از زحمات شورایاران در محلات، اجرای هرگونه طرح و برنامه شهری را بدون مشارکت شهروندان بدون ثمر دانست و گفت: اگر قرار است در محلات اتفاق مفیدی بیفتد باید با تاکید بر محله محوری تدوین سند چشم انداز محلات در دستور کار قرار بگیرد.

ناصر گرزین با اشاره به اینکه مدیریت شهری کارآمد مدیریتی است که میزان مشارکت شهروندان در آن بالا باشد، افزود: شهرداری و شورای شهر باید ساختار و وظایف شورایاران را موثر و نظام مند کند.