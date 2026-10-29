مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده بین یک تا ۲ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد، اظهار کرد: زواره از توابع اردستان با بیشینه دمای ۲۷ درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین نقطه استان پیش بینی می‌شود.

به گفته وی، دمای سردترین منطقه استان، بویین میاندشت بامداد فردا جمعه به صفر درجه می‌رسد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: از امروز تا اوایل هفته آینده، آسمان استان در ساعات بعدازظهر و شب ابری و در برخی ساعات بارش باران گاهی رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

معتمدی افزود: وزش باد به نسبت شدید و احتمال بارش برف در ارتفاعات غربی نیز وجود دارد و در مناطق مستعد استان نیز خیزش گردوخاک بر لثر وزش باد دور از انتظار نیست.

وی اضافه کرد: شهر اصفهان (مرکز استان) امروز در گرم‌ترین ساعات دمای ۲۵ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات بامداد جمعه دمای هشت درجه سلسیوس بالای صفر را تجربه می‌کند.