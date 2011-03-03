اداره کل حفاظت محیط زیست قزوین بازرسی می شود

محمدحسین یزدان پناه در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: در اجرای ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده 4 چهار آئین نامه اجرایی قانون مذکور و در راستای انجام بازرسی های برنامه ای و مستمر سال جاری، هیئت بازرسی در اداره کل حفاظت محیط زیست قزوین مستقر شده است.

وی افزود: به منظور بررسی عملکرد محیط زیست و میزان انطباق اقدامات انجام شده با قوانین و مقررات مربوطه، کارشناسان و بازرسان ضمن استقرار در این دستگاه در خصوص پایش واحدهای تولیدی و صنعتی بررسی لازم را انجام خواهند داد.

یزدان پناه تصریح کرد: بررسی چگونگی پایش در راستای مفاد قانون حفاظت محیط زیست و قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و آیین نامه های مربوطه یکی از محورهای مهم و مورد توجه کارشناسان در این مأموریت است.

وی گفت: همچنین بررسی چگونگی اجرای طرح خوداظهاری برای پایش منابع آلوده کننده، چگونگی تشکیل بانک اطلاعات زیست محیطی، چگونگی برخورد قانونی لازم با متخلفین از دیگر محورهای این بازرسی است.