اداره کل حفاظت محیط زیست قزوین بازرسی می شود

محمدحسین یزدان پناه در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: در اجرای ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده 4 چهار آئین نامه اجرایی قانون مذکور و در راستای انجام بازرسی های برنامه ای و مستمر سال جاری، هیئت بازرسی در اداره کل حفاظت محیط زیست قزوین مستقر شده است.
وی افزود: به منظور بررسی عملکرد محیط زیست و میزان انطباق اقدامات انجام شده با قوانین و مقررات مربوطه، کارشناسان و بازرسان ضمن استقرار در این دستگاه در خصوص پایش واحدهای تولیدی و صنعتی بررسی لازم را انجام خواهند داد.
یزدان پناه تصریح کرد: بررسی چگونگی پایش در راستای مفاد قانون حفاظت محیط زیست و قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و آیین نامه های مربوطه یکی از محورهای مهم و مورد توجه کارشناسان در این مأموریت است.
وی گفت: همچنین بررسی چگونگی اجرای طرح خوداظهاری برای پایش منابع آلوده کننده، چگونگی تشکیل بانک اطلاعات زیست محیطی، چگونگی برخورد قانونی لازم با متخلفین از دیگر محورهای این بازرسی است.
این مسئول افزود: کلیه افراد حقیقی و حقوقی می توانند نظرات، شکایات، پیشنهاد و هم چنین هرگونه اطلاعاتی در خصوص موضوع بازرسی و محورهای قید شده و نحوه عملکرد اداره کل محیط زیست استان قزوین را از طریق ثبت در سامانه ملی رسیدگی به شکایات و اعلامات سازمان بازرسی کل کشور به آدرس ttp://shekayat.bazrasi.ir ،تماس با ستاد خبری سازمان، مرکز استان: 136 ، شهرستانها :3350022 – 0281 مراجعه به هیئت بازرسی مستقر در محیط زیست، مکاتبه و یا مراجعه حضوری به اداره کل بازرسی در میان بگذارند.
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