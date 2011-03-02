کهگیلویه و بویراحمد چهارمین استان تولید کننده ماهی سردآبی است

محمود اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: 85 درصد این میزان تولید، به بازارهای مصرف خارجاز استان صادر می شود.

وی بیان کرد: در سال 88تولید ماهی قزل آلا در این استان به میزان چهار هزار و 820 تن بود و در این خصوص کهگیلویه وبویراحمد در رتبه پنجم تولید ماهی سردآبی در کشور قرار داشت.

اسدی افزایش تولید ماهی سردآبی را در اولویت برنامه های شیلات استان عنوان کرد و گفت: به رغم خشکسالی در سال گذشته، با افزایش بهره وری و مکانیزه کردن مزارع پرورش ماهی در این استان، میزان تولید ماهی 40 درصد رشد داشته است.

مدیر کل شیلات کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: هم اکنون 167 مزرعه پرورش ماهی سردآبی در این استان وجود دارد که از این تعداد 143 مزرعه فعال است.

سرانه مصرف ماهی در استان پایین است

وی همچنین سرانه مصرف ماهی در این استان را پایین عنوان کرد و بیان داشت: سرانه مصرف ماهی در این استان حدود چهار کیلوگرم در حالیکه که میانگین سرانه مصرف ماهی در کشور هشت کیلوگرم است.

اسدی اطلاع رسانی رسانه های در خصوص فواید مصرف ماهی و برپایی کلاسهای آموزش طبخ ماهیهای سردآبی در مدارس را گامی موثر در افزایش سرانه مصرف ماهی در استان عنوان کرد.

وی همچنین بیان داشت: با توجه به قابلیتهای ویژه این استان برای پرورش و تولید ماهیان سردآبی، یکی از بزرگترین مراکز تولید ماهیان سردآبی جنوب کشور در روستای "قلات" یاسوج در حال احداث است.