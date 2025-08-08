خسارت قطعی برق به مزارع پرورش ماهی در کهگیلویه و بویراحمد

کوروش یزدان‌پناه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات ناشی از قطعی برق در مزارع پرورش ماهی، اظهار کرد: در حال حاضر ۲۷۶ مزرعه پرورش ماهی با تولید سالانه ۲۵ هزار تن در استان فعال است که از این تعداد، ۵۰ مزرعه به‌صورت زهکشی متکی به پمپاژ آب از چاه‌های ساحلی فعالیت داشته و وابسته به برق هستند و قطعی برق تأثیر مستقیمی بر تولید آنها دارد و خسارتی را وارد کرده است.

وی با بیان اینکه برخی از این مزارع به ژنراتور مجهز هستند، افزود: تجهیزات مولد برق تا حدی مشکل قطعی برق را رفع می‌کنند، اما هنوز آمار دقیقی از تعداد مزارعی که به ژنراتور دسترسی دارند، در دسترس نیست و در مقابل، مزارع ثقلی که از جریان طبیعی آب استفاده می‌کنند با مشکلات کمتری مواجه هستند.

برخی مزارع پرورش ماهی استان غیر فعال شدند

مدیر شیلات جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه قطعی برق در مزارع زهکشی باعث کاهش تولید یا حتی توقف موقت فعالیت آنها شده است، ادامه داد: برخی از این مزارع هم به‌صورت نیمه‌فعال فعالیت داشته و برخی دیگر ممکن است به‌طور کامل غیرفعال شوند.

وی با بیان اینکه قطعی برق باید به نحوی باشد که به اطلاع پرورش دهنده ماهی برسد، تصریح کرد: گاهی قطعی برق چند بار در روز اتفاق می‌افتد، البته این قطعی‌ها نباید منجر به ضرر و زیان پرورش دهندگان باشد.

سهمیه سوخت مزارع ناکافی است

یزدانپناه با اشاره به کمبود سهمیه سوخت مزارع پرورش ماهی در استان هم اشاره کرد و گفت: سهمیه فعلی سوخت مزارع ۲۰۰۰ لیتر در هر فصل است که برای تأمین نیاز ژنراتورها کافی نیست، چرا که یک ژنراتور به‌طور متوسط ۲۰ تا ۲۵ لیتر در ساعت مصرف دارد و این در حالی است که در استان‌های همجوار بین ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ لیتر سوخت در فصل به هر مزرعه اختصاص می‌دهند.

وی از پیگیری افزایش سهمیه سوخت با شرکت‌های توزیع سوخت خبر داد و افزود: در حال معرفی مزارع نیازمند برای دریافت تسهیلات خرید تجهیزات مکانیزه مانند ژنراتور، درام فیلتر و پمپ‌های برگشت آب هستیم.

مدیر شیلات جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ارزیابی خسارات واردشده به مزارع هم افزود: تا روز شنبه آینده جمع‌بندی نهایی خسارات انجام می‌شود و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های مرتبط، راه‌حل‌های مناسبی برای کاهش مشکلات پرورش‌دهندگان ماهی ارائه شود.