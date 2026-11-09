به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی استان یزد، سردار علیرضا دلیری اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان مهریز با همکاری دسته رزمی شهید شاهدی، هنگام کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودرو در بیابان‌های اطراف ایست بازرسی مهریز مشکوک شدند و دستور ایست صادر کردند.

وی افزود: راننده خودرو با بی‌توجهی به فرمان پلیس اقدام به فرار کرد و مأموران پس از شلیک تیر هوایی و بی‌نتیجه ماندن هشدارها، برای متوقف کردن خودرو اقدام به تیراندازی کردند.

دلیری ادامه داد: در بازرسی از خودروی توقیف‌شده که سرنشینان آن با پوشش خانوادگی قصد انتقال مواد مخدر را داشتند، ۲۵ کیلوگرم تریاک و ۴۰ کیلوگرم حشیش کشف شد.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: در جریان این عملیات، راننده و یکی دیگر از قاچاقچیان مجروح و به بیمارستان منتقل شدند، اما هر دو با وجود تلاش کادر درمان جان باختند.

وی با اشاره به تشکیل پرونده برای سایر متهمان و تحویل آنان به مراجع قضایی، تأکید کرد: تأمین امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس استان یزد است و برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر با جدیت ادامه دارد.