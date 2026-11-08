به گزارش خبرگزاری مهر، منابع امنیتی در اقلیم کردستان عراق به خبرگزاری رویترز اعلام کردند یک حمله پهپادی میدان گازی کورمور را هدف قرار داده است.

بر اساس این گزارش، پس از حمله دود در نزدیکی این میدان گازی مشاهده شده است.

گفته می‌شود که در پی حمله به میدان گازی کورمور، حدود ۲۸۰۰ مگاوات از ظرفیت تولید برق از بین رفته است.

هنوز جزئیات بیشتری درباره میزان خسارات احتمالی، تلفات یا توقف فعالیت این تأسیسات منتشر نشده است.

میدان گازی کورمور در استان سلیمانیه و در منطقه چمچمال قرار دارد و یکی از مهم‌ترین منابع تأمین گاز نیروگاه‌های برق اقلیم کردستان عراق به شمار می‌رود. این میدان در سال‌های گذشته بارها هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته است.

در حمله پهپادی ۲۶ نوامبر ۲۰۲۵ به این میدان، آتش‌سوزی در تأسیسات ذخیره‌سازی گاز رخ داد و فعالیت میدان متوقف شد؛ حادثه‌ای که به قطع گسترده برق در بخش‌هایی از اقلیم کردستان انجامید.