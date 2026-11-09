به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی صبح دوشنبه در آیین برگزاری بیست و نهمین دوره انتخابات سراسری شوراهای دانش‌آموزی که در دبیرستان دخترانه عفاف شهر دیر برگزار شد، با تبریک این رویداد، اظهار کرد: وزارت آموزش و پرورش، مدیران و معلمان همه تلاش خود را برای تعلیم و تربیت نسل آینده به کار می‌گیرند؛ بنابراین معنا ندارد که خود دانش‌آموزان در این فرآیند سهیم نباشند و نقش‌آفرینی نکنند.

امام جمعه دیّر با اشاره به جایگاه شوراهای دانش‌آموزی به عنوان تمرینی برای دموکراسی و مسئولیت‌پذیری افزود: دانش‌آموزان باید با پیشنهادهای سازنده و همراهی با مدیر و معلمان، یاور و دستیار خوبی در مدرسه باشند و به عنوان پرچمداران حل مسئله، در رفع مشکلات واحد آموزشی خود مشارکت فعال داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و با اشاره به ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه زهرا (س)، بیان کرد: حضرت زهرا (س) تنها الگوی عبادت نیست، بلکه مادری نمونه و کنشگری آگاه در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی است که درس مسئولیت‌پذیری و حضور آگاهانه را به جامعه اسلامی می‌آموزد.

حسینی در ادامه با تأکید بر لزوم قوی شدن کشور در تمامی عرصه‌ها خاطرنشان کرد: بر اساس اندیشه‌های امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب، کشوری که ضعیف باشد ناگزیر زیر سلطه می‌رود؛ امروز به برکت ایستادگی ملت و توانمندی‌های دفاعی، دشمنان به شکست در عرصه‌های نظامی و سیاسی در برابر جمهوری اسلامی اعتراف می‌کنند.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت پیشرفت در علوم پایه به عنوان پایه و اساس اقتدار کشور، یادآور شد: ایران اسلامی به فرموده رهبر معظم انقلاب باید هرچه قوی‌تر شود و حضور پرشور دانش‌آموزان در عرصه‌های مختلف از جمله انتخابات شوراهای دانش‌آموزی، گامی مؤثر در راستای ساختن آینده‌ای مقتدر برای کشور است.