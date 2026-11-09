به گزارش خبرنگار مهر ، مجید اصغری ، ظهر دوشنبه ، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ و اعلام وقوع انفجار در یک منزل مسکونی، نیروهای عملیاتی آتش‌نشانی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به نداشتن تلفات جانی این حادثه افزود: نیروهای آتش‌نشانی پس از حضور در محل، اقدامات لازم برای کنترل و مهار حادثه را انجام دادند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری پیشوا با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز، از شهروندان خواست اتصالات و شیلنگ‌های گاز را به‌صورت مستمر بررسی کرده و از تهویه مناسب محیط اطمینان حاصل کنند.

اصغری همچنین تأکید کرد: شهروندان در صورت استشمام بوی گاز یا مشاهده نشانه‌های نشت، ضمن رعایت نکات ایمنی، موضوع را در اسرع وقت به سامانه ۱۲۵ اطلاع دهند.