مراوه تپه نیاز به توسعه زیرساختها دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضا غلامی صبح پنجشنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی این شهرستان افزود: با تخصیص اعتبار ردیف حاشیه اترک، شاخصها و زیر ساختهای مرز شمالی کشور مورد توجه قرار خواهد گرفت،

وی افزود: آماده کردن زیر ساخت های شهرک صنعتی مراوه تپه و استقرار ادارات از ضروریات توسعه این شهرستان است.



در ادامه این جلسه فرماندار مراوه تپه با بیان عملکرد دولت در این شهرستان گفت: برای توسعه مناطق محروم، بحث اشتغال یکی از اولویت های دولت خدمتگذار است.

علی اصغر کرمانی ایجاد بنگاههای زود بازده و توسعه صنایع دستی و کشاورزی را از عوامل توسعه این شهرستان برشمرد.

وی با اشاره به استعدادهای موجود در شهرستان مراوه تپه افزود: شهرستان مراوه تپه استعدادهای خوبی در زمینه صنایع دستی دارد که جایگاه ملی و بین المللی پیدا کرده و باید زمینه های رشد آن را فراهم کنیم.



شهرستان مراوه تپه در نوار مرزی گلستان در شرق استان واقع شده است.