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۱۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۱۸

مراوه تپه نیاز به توسعه زیرساختها دارد

مراوه تپه نیاز به توسعه زیرساختها دارد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری گلستان با اشاره به وجود امکانات توریستی و طبیعت بکر و مرزی مراوه تپه، گفت: این شهرستان با وجود امکانات و زمینه توسعه، نیاز به زیر ساخت ها دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضا غلامی صبح پنجشنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی این شهرستان افزود: با تخصیص اعتبار ردیف حاشیه  اترک، شاخصها و زیر ساختهای مرز شمالی کشور مورد توجه قرار خواهد گرفت،

 وی افزود: آماده کردن زیر ساخت های شهرک صنعتی مراوه تپه و استقرار ادارات از  ضروریات توسعه این شهرستان است.

 در ادامه این جلسه فرماندار مراوه تپه با بیان عملکرد دولت در این شهرستان گفت: برای توسعه مناطق محروم، بحث اشتغال یکی از اولویت های دولت خدمتگذار است.
 
علی اصغر کرمانی ایجاد بنگاههای زود بازده و توسعه صنایع دستی و کشاورزی را از عوامل توسعه این شهرستان برشمرد.
 
وی با اشاره به استعدادهای موجود در شهرستان مراوه تپه  افزود: شهرستان مراوه تپه استعدادهای خوبی در زمینه صنایع دستی دارد که جایگاه ملی و بین المللی پیدا کرده و باید زمینه های رشد آن را فراهم کنیم.
 
شهرستان مراوه تپه در نوار مرزی گلستان در شرق استان واقع شده است.
کد مطلب 1265956

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