به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست از سلسله نشستهای فلسفه تحلیلی پژوهشگاه دانشهای بنیادی برگزار میشود.
فلسفهٔ تحلیلی فلسفهٔ آکادمیک حاکم بر دانشگاههای کشورهای انگلیسی زبان (آنگلو-ساکسون) است. فلسفه تحلیلی را در مقابل فلسفه قارهای یا فلسفه اروپایی قرار میدهند.
بنیانگذاران اصلی فلسفه تحلیلی فیلسوفان کمبریج برتراند راسل و جرج ادوارد مور بودند. این دو از گوتلوب فرگه، ریاضیدان و فیلسوف آلمانی، تأثیر پذیرفته بودند.
فلسفه قارهای در اکثر نقاط اروپا چون فرانسه و آلمان ظهور کرده است و شامل شاخه هایی همانند پدیدار شناسی، اگزیستانسیالیسم، هرمنوتیک و همه جریانهایی که با پیشوند “نو” شروع می شود، است.
این نشست روز دوشنبه 23 اسفندماه از ساعت 16 تا 18 در محل پژوهشگاه دانشهای بنیادی (مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات)، پژوهشکده فلسفه تحلیلی، تالار شماره 1 برگزار میشود.
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