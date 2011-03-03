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۱۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۵۰

نشست "درباره دو اصطلاح فلسفه تحلیلی و فلسفه قاره‌ای" برگزار می‌شود

نشست "درباره دو اصطلاح فلسفه تحلیلی و فلسفه قاره‌ای" برگزار می‌شود

نشست "درباره دو اصطلاح فلسفه تحلیلی و فلسفه قاره‌ای" با سخنرانی میرشمس الدین ادیب سلطانی روز دوشنبه 23 اسفندماه در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی برگزار می‌شود.

 به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست از سلسله نشستهای فلسفه تحلیلی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی برگزار می‌شود.

فلسفهٔ تحلیلی فلسفهٔ آکادمیک حاکم بر دانشگاه‌های کشورهای انگلیسی زبان (آنگلو-ساکسون) است. فلسفه تحلیلی را در مقابل فلسفه قاره‌ای یا فلسفه اروپایی قرار می‌دهند.

بنیانگذاران اصلی فلسفه تحلیلی فیلسوفان کمبریج برتراند راسل و جرج ادوارد مور بودند. این دو از  گوتلوب فرگه، ریاضیدان و فیلسوف آلمانی، تأثیر پذیرفته بودند.

فلسفه قاره‌ای در اکثر نقاط اروپا چون فرانسه و آلمان ظهور کرده است و شامل شاخه هایی همانند پدیدار شناسی، اگزیستانسیالیسم، هرمنوتیک و همه جریانهایی که با پیشوند “نو” شروع می شود، است.

این نشست روز دوشنبه 23 اسفندماه از ساعت 16 تا 18 در محل پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات)، پژوهشکده فلسفه تحلیلی، تالار شماره 1 برگزار می‌شود.

کد مطلب 1266043

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