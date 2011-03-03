تعزیه به عنوان هنری اصیل بسترساز جاودانگی فرهنگ عاشوراست

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی اسماعیل پور صبح پنجشنبه در اولین همایش تعزیه استان زنجان افزود: حماسه عاشورا فقط یک اتفاق تاریخی نیست که متعلق به زمان خاصی باشد بلکه یک مکتب و فرهنگ است که هنر تعزیه، آن را جاودان و ماندگار کرده است.

وی با اشاره به تأثیر چشمگیر محصولات بصری نسبت به محصولات سمعی ادامه داد: تعزیه یک نمایش فاخر بصری است که شمه و گوشه ای از حادثه عظیم عاشورا را نمایان می کند و همین بصری بودن، میزان تأثیر گذاری آن را افزایش داده است.

اسماعیل پور با بیان اینکه عرضه هر اثر در قالب هنری، ماندگاری آن را تضمین می کند زود: فعالان تعزیه باید آگاه باشند که فعالیت بسیار مهمی را در راستای جاودانگی فرهنگ عاشورا انجام می دهند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، استان زنجان را مرکز اصلی و تجلی آشکار دلدادگی نسبت به اباعبدالله الحسین (ع) در سطح کشور دانست و افزود: عزاداری مردم زنجان در روزهای هشتم و یازدهم محرم، دلیلی بر این مدعاست که این عزاداری ها، یک عزاداری خالصانه و بی پیرایه برای تداوم فرهنگ عاشورایی محسوب می شود.

اسماعیل پور افزود: برگزاری اولین همایش تعزیه استان در روزهای پایانی سال، حسن ختام مناسبی برای برنامه های فرهنگی و هنری استان در سالجاری است.

وی با اشاره به نامگذاری سالجاری از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «سال همت مضاعف، کار مضاعف» اظهار کرد: برگزاری اولین همایش جنگ نرم در استان با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، برپایی مراسم تجلیل از هنرمندان موسیقی آشیقی، برگزاری نخستین جشنواره سالانه عکس و برپایی بخشی از جشنواره بین المللی موسیقی فجر در زنجان، از جمله برنامه های نو و بدیعی است که در استان صورت گرفت.

برگزاری کارگاه آموزشی توسط دکتر جابر عناصری پدر تعزیه دانشگاهی ایران، حسین عباسی نیا پیشکسوت و کارشناس عرصه نمایش در زنجان و سیامک ریحانی مدرس موسیقی، از جمله برنامه های اولین همایش تعزیه در استان زنجان است.

