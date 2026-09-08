به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در چهارصد و سیامین جلسه شورا و در جریان بررسی پرونده پلاکهای ثبتی از جهت باغ بودن یا نبودن با تاکید بر اینکه ما به شدت تجت فشار احکام قوه قضاییه و دیوان عدالت هستیم، اظهار کرد: ما در روزهای گذشته جلسه ای با قوه قضاییه و رئیس دیوان در خصوص باغات داشتیم و توضیحاتی مطرح کردیم.
وی در مورد کاشت درختان توسط شهرداری در برخی پلاکها، تصریح کرد: وقتی شهرداری درخت میکارد و سپس آن زمین رها میشود، صاحب ملک شکایت میکند و درخواست دارد که پلاک غیرباغ اعلام و درختان قطع شود و دیوان میگوید که آن پلاک باغ نیست و درختان باید قطع شوند.
چمران افزود: ما به این موضوع بسنده نمیکنیم و کارشناسان موضوع را بررسی میکنند که آنها نیز عموماً میگویند باغ نیست. ما بازهم موضوع را رها نمیکنیم و به ماده ۷۹ رجوع میکنیم تا قوه قضاییه مجدداً رای دهد.
چمران گفت: ما برای رای شورا ارزش قائل هستیم؛ ما میتوانستیم تجدیدنظر دادگاه در مورد آراء را رها کنیم اما آن را پیگیری میکنیم. ۱۵ رای استنکاف صادر شده که چرا آراء را اجرا نکردهایم.ما از آراء خود در این موارد دفاع میکنیم. سخنگوی قوه قضاییه دیروز اعلام کرد که من تشکر و تعجب میکنم که چرا تا این اندازه موضوع باغات را پیگیری میکنند.
وی با بیان اینکه ما پیگیری فراوانی برای موضوع بوستان کوهپایه انجام دادیم، یادآور شد: شهرداری راضی نیست که بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان برای خرید این زمین جهت تبدیل به باغ اقدام کند. البته این قیمت باغ است و ارزش این زمین در صورت غیرباغ بودن چند همت است.
چمران با بیان اینکه ما یک زمین را که متعلق به یکی از نهادها بود باغ اعلام کردیم، گفت: ما از موارد نمیگذریم و دشمنیهای زیادی میخریم تا بتوانیم فضای سبز شهر تهران را گسترش دهیم. رهبر شهید ما درخت غرس میکردند که بگویند تا چه اندازه به این موضوع اهمیت میدهند. ایشان دستور به ساخت بوستان یاس فاطمی دادند. تمام این موارد برای ما مهم است.
وی با تاکید بر اینکه ما به هیچ عنوان به سفارشات توجه نمیکنیم، گفت: ما به آنچه درست است رای میدهیم. کاری نکنیم که احترام و قاعده ما در دیوان از دست برود. باید شان شورا را حفظ کنیم تا موجب توهم عدهای نشود.
گفتنی است در جریان بررسی پرونده یکی از پلاکهای ثبتی، مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورا با اشاره به کاشت قابل توجه درخت در یک پلاک و در واکنش به غیرباغ اعلام کردن آن توسط تعدادی از اعضا گفت: این زمین عملاً جنگل است؛ چگونه میتوانید آن را غیرباغ اعلام کنید؟
در نهایت این پلاک براساس آرا ماخوذه باغ اعلام شد.
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