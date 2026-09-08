آخرین وضعیت خسارت بارندگی در مازندران

حسینعلی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیشترین خسارت باران سیل‌آسا بامداد امروز سه‌شنبه در مازندران در خصوص آبگرفتگی معابر، زیرگذرها و سقوط درختان در معابر شهری بوده است و در محورهای بین‌شهری خسارتی در خصوص آبگرفتگی شدید یا سقوط درختان گزارش نشده است.

وی افزود: آبگرفتگی برخی منازل مسکونی روستایی و شهری نیز گزارش شده است که به دستگاه‌های مربوطه مأموریت داده شد تا موارد را از نزدیک بررسی کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با بیان اینکه خسارت باران در مازندران تاکنون سنگین نبوده است، ادامه داد: مشکل آبگرفتگی معابر و سقوط درختان در نیمه غربی مازندران برطرف شده و اوضاع در این مناطق آرام است، اما در شهر ساری همچنان مشکلاتی در خصوص آبگرفتگی معابر و جمع‌آوری درختان شکسته و افتاده وجود دارد.

محمدی با اشاره به ادامه فعالیت نیروهای خدماتی و دستگاه‌های مسئول برای رفع مشکلات ناشی از بارندگی، گفت: بررسی موارد گزارش‌شده از آبگرفتگی منازل و معابر در دستور کار قرار دارد و دستگاه‌های مربوطه برای رسیدگی به این موارد در مناطق مختلف حضور دارند.

وی درباره تداوم فعالیت سامانه بارشی در استان نیز اظهار کرد: این سامانه بارشی تا پایان هفته در مازندران فعال است، اما از شدت آن کاسته شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران افزود: با وجود کاهش شدت بارندگی، دستگاه‌های اجرایی و خدماتی همچنان باید آمادگی لازم را حفظ کنند و وضعیت نقاط مستعد آبگرفتگی و سایر مناطق آسیب‌پذیر را تحت نظر داشته باشند.