ضمانتی به تکرار قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته در ناگویا نیست

هادی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور تیم ملی والیبال نشسته عراق در ایران گفت: این حضور بنا به پیشنهاد خود عراقی ها انجام شد، ما هم از این حضور استقبال کردیم چون درترکیب اردونشینان تیم ۶ بازیکن داریم که اصلا سفر برون مرزی نداشته اند و تاکنون دیدار بین المللی هم برگزار نکرده اند.

وی ادامه داد: قاعدتا از این دسته بازیکنان، چند نفر درترکیب اعزامی به ناگویا حضور دارند. نمی خواستیم شرایط به گونه ای شود که در ناگویا اولین دیدار بین المللی و تجربه برون مرزی خود را از دیدار با حریفان کسب کنند. بنابراین پیشنهاد عراقی ها برای سفرشان به ایران و انجام دیدارهای تدارکاتی را پذیرفتیم تا با این دسته بازیکنان پیش از اعزام به ناگویا تجربه دیدار بین المللی را پیدا کنند.

سرمربی تیم ملی والیبال نشسته با تاکید بر اینکه عراقی ها با هزینه خودشان به ایران سفر کردند، گفت: عراق جمعه گذشته وارد ایران شد و تا جمعه آینده در کشورمان خواهد بود. تا به امروز ۳ دیدار تدارکاتی با این تیم داشته ایم و ۳ دیدار دیگر هم خواهیم داشت.

رضایی در مورد روند آماده سازی تیم ملی والیبا نشسته تا پیش از اعزام به بازی های پاراآسیایی گفت: ۲۴ مهر زمان اعزام تیم ملی والیبال نشسته به ناگویا است. به غیر از اردویی که در جریان است و تا قبل از اعزام به ناگویا، ۲ مرحله اردوی ۱۰ روز دیگر خواهیم داشت. اردوی بعد را مانند این اردو با ۱۴ بازیکن آغاز می کنیم و از میان انها ۱۲ بازیکن اعزامی مشخص می شوند.

وی در مورد داود علیپوریان که از ترکیب تیم ملی والیبال نشسته کنار گذاشته شد، تصریح کرد: ایران مهمترین مسئله است، تیم ملی والیبال نشسته با شرایط جدید کارش را دنبال می کند تا بتواند در ناگویا دوباره قهرمان شود. بازیکن باید با همه توان در کنار تیم ملی باشد چون مهمترین مسئله برای ما ایران و سربلند شدن کشورمان است.

رضایی د رمورد تکرار قهرمانی در بازی های پاراآسیایی نیز گفت: قطعا با همین هدف به ناگویا می رویم که بتوانیم از قهرمانی دفاع کنیم اما در ورزش هیچ ضمانتی وجود ندارد. برای تکرار قهرمانی ما هم ضمانتی نیست اما تلاش مان برای همین هدف است.

سرمربی تیم ملی والیبال نشسته همچنین در مورد کاپیتان این تیم برای بازی های آسیایی بعد از جدایی علیپوریان گفت: در اردوی بعد تصمیم گیری در این زمینه انجام خواهد شد.

ترکیب ۱۴ نفره اردونشینان تیم ملی والیبال نشسته به این شرح است:

میثم حاجی بابایی، صادق بیگدلی، حمیدرضا عباسی، امیررضا میرزایی، امیرحسین نوری، مهدی بابادی، حسین گلستانی، پارسا محمدی، محمد نعمتی، وحید بایلری، میثم علیپور، رسول اسدی، حسین دریکوند و مرتضی مهرزاد