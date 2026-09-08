تعطیلی ادارات و مراکز آموزشی مازندران درپی بارندگی شدید

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی قاسمی طوسی با اشاره به صدور هشدار نارنجی هواشناسی و تشدید فعالیت سامانه بارشی در مازندران اظهار کرد: بارندگی‌های اخیر موجب آبگرفتگی در برخی معابر شهری، سقوط درختان و انسداد مسیرهای دسترسی شده است.

وی افزود: با دستور استاندار مازندران، تمامی ادارات، مراکز آموزشی و دستگاه‌های اجرایی استان امروز سه شنبه ۱۷ شهریور تعطیل هستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران همچنین اعلام کرد: امتحانات مدارس و دانشگاه‌ها نیز لغو شده است.

قاسمی طوسی تأکید کرد: بانک‌های استان تعطیل نبوده و مطابق روال معمول به فعالیت خود ادامه می‌دهند.