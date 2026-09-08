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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۰۴

تعطیلی ادارات و مراکز آموزشی مازندران درپی بارندگی شدید

تعطیلی ادارات و مراکز آموزشی مازندران درپی بارندگی شدید

ساری-معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران از تعطیلی ادارات، مراکز آموزشی و دستگاه‌های اجرایی استان در روز سه‌شنبه خبر داد و گفت: فعالیت بانک‌ها طبق روال ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی قاسمی طوسی با اشاره به صدور هشدار نارنجی هواشناسی و تشدید فعالیت سامانه بارشی در مازندران اظهار کرد: بارندگی‌های اخیر موجب آبگرفتگی در برخی معابر شهری، سقوط درختان و انسداد مسیرهای دسترسی شده است.

وی افزود: با دستور استاندار مازندران، تمامی ادارات، مراکز آموزشی و دستگاه‌های اجرایی استان امروز سه شنبه ۱۷ شهریور تعطیل هستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران همچنین اعلام کرد: امتحانات مدارس و دانشگاه‌ها نیز لغو شده است.

قاسمی طوسی تأکید کرد: بانک‌های استان تعطیل نبوده و مطابق روال معمول به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

کد مطلب 6940679

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