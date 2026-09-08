هشدار سازمان ملل درباره اقدامات نظامی اسرائیل در خاک سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کمیسیون تحقیق سازمان ملل درباره سوریه اعلام کرد برخی اقدامات نظامی اسرائیل در خاک سوریه از جمله بازداشت غیرنظامیان ممکن است مصداق جنایت جنگی باشد.

فیونوالا نی اولاین، عضو کمیسیون گفت این نهاد درباره ادامه نقض‌های اسرائیل عمیقاً نگران است. به گفته او، فعالیت‌های اسرائیل در جنوب سوریه شامل ورود نیروهای زمینی، گشت‌زنی و یورش به مناطق مختلف بوده و حضور نظامی این رژیم در بخش‌هایی از قنیطره و درعا تثبیت شده است.

کمیسیون اعلام کرد از دسامبر ۲۰۲۴، اسرائیل وارد منطقه حائل تحت نظارت سازمان ملل شده و زیرساخت‌های نظامی ایجاد کرده است؛ اقداماتی که به گفته منتقدان با حاکمیت سوریه و توافق جدایی نیروهای سال ۱۹۷۴ مغایرت دارد.

این کمیسیون همچنین درباره بازداشت ۴۹ سوری از جمله کودکان ابراز نگرانی کرده و گفت برخی از این افراد در شرایطی بدون دسترسی به دنیای خارج نگهداری شده‌اند و احتمال شکنجه نیز مطرح است.

نی اولاین اقدامات اسرائیل را بخشی از یک اشغال نظامی توصیف کرد و خواستار پایان دادن به این اقدامات و رعایت قوانین بین‌المللی شد.