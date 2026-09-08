روسیه: واکنش مناسبی به مجارستان نشان خواهیم داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یوگنی استانیسلاووف، سفیر روسیه در بوداپست در بیانیه ای اعلام کرد: تصمیم وزارت امور خارجه مجارستان برای اخراج دیپلمات‌ های روس، اقدامی بی‌ سابقه و غیرموجه در جهت تشدید تنش‌ هایی بی‌سابقه و غیرقابل توجیه است.

سفیر روسیه در بوداپست در این خصوص ادامه داد: ما در پی اخراج دیپلمات‌ های روس، واکنش مناسبی به مجارستان نشان خواهیم داد. موضع گیری بوداپست مبنی بر آمادگی برای حفظ کانال‌ های گفتگو با روسیه و ادامه همکاری عمل‌ گرایانه، کاملاً بی‌ارزش است.

یوگنی استانیسلاووف سپس اضافه کرد: مسکو به اقدام مجارستان در اخراج دیپلمات‌ های روسی، پاسخ مناسبی خواهد داد.

این در حالیست که وزارت خارجه روسیه پیشتر اعلام کرد پاسخ مسکو به این اقدام «سخت و دردناک» خواهد بود.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه به خبرگزاری دولتی تاس گفت: پاسخ به لابی روس‌هراس در بوداپست سخت و دردناک خواهد بود.

این اقدام پس از اخراج یک دیپلمات روس از مجارستان در ماه مه به اتهام فعالیت‌های اطلاعاتی انجام شد. همچنین در ماه مه، وزیر خارجه مجارستان سفیر روسیه را در پی حملات پهپادی روسیه به منطقه زاکارپاتیا در غرب اوکراین، که جمعیت قابل‌توجهی از مجارهای قومی در آن زندگی می‌کنند، احضار کرده بود.