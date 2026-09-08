بازرسی از ۱۱ هزار واحد پرورش طیور خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود جوادی نژاد ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از استمرار نظارت‌های بهداشتی و اقدامات پیشگیرانه بر واحدهای پرورش طیور استان خبر داد و اظهار کرد: طی پنج ماهه نخست سال جاری، بیش از ۴۷ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در واحدهای پرورشی طیور استان تحت نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی قرار گرفته است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت رعایت الزامات بهداشتی و پیشگیرانه در واحدهای پرورش طیور بیان کرد: دامپزشکی خراسان رضوی با اجرای برنامه‌های منظم پایش، مراقبت، واکسیناسیون و نمونه‌برداری، تلاش می‌کند ضمن حفظ سلامت جمعیت طیور، زمینه تولید محصولات سالم برای مصرف‌کنندگان را فراهم کند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اجرای برنامه‌های بهداشتی و مراقبتی در صنعت طیور استان، کاهش ۲۵ درصدی کانون‌های بیماری‌های طیور بوده است که نشان‌دهنده اثربخشی اقدامات پیشگیرانه، ارتقای سطح بهداشت واحدهای پرورشی و همکاری مطلوب بهره‌برداران با مجموعه دامپزشکی است.

جوادی نژاد ادامه داد: در پنج ماهه نخست سال، در راستای پیشگیری و کنترل بیماری‌های طیور، ۲۲۴ میلیون و ۷۶۰ هزار و ۷۳۵ دز انواع واکسن های طیور استفاده شده است که نقش مهمی در ایجاد ایمنی پایدار و کاهش خطر بروز و گسترش بیماری‌ها درگله های پرورشی دارد.

مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: کارشناسان دامپزشکی در بازدیدهای خود ار واحد های پرورش طیور استان ، وضعیت بهداشتی ، نحوه اجرای برنامه‌های پیشگیری و کنترل بیماری‌ها، شرایط پرورش و رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های بهداشتی و قرنطینه ای را مورد بررسی و پایش قرار داده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت تشخیص به‌موقع عوامل بیماری‌زا تصریح کرد: طی این مدت بیش از ۱۱ هزار مورد بازرسی و نمونه‌برداری از واحدهای فعال پرورشی طیور انجام شده و نمونه‌ها برای بررسی‌های تخصصی و آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

جوادی نژاد خاطرنشان کرد: استمرار نظارت‌های بهداشتی، توسعه برنامه‌های پایش و مراقبت بیماری‌ها، اجرای دقیق برنامه‌های واکسیناسیون و همکاری مرغداران و بهره‌برداران، از ارکان اصلی حرکت استان به سمت صنعت طیور ایمن و پایدار است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی تأکید کرد: دامپزشکی استان با تداوم برنامه‌های پیشگیرانه و نظارت بر زنجیره تولید، سلامت و امنیت غذایی جامعه را به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های خود دنبال می‌کند.