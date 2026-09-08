ابراهیم سارمی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشبینی فعالیت سامانه بارشی در خراسان شمالی اظهار کرد: تمامی تیمها و نیروهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی در آمادهباش قرار گرفتهاند و تجهیزات تخصصی امداد و نجات در سیلاب نیز بهروزرسانی و آماده بهرهبرداری شده است.
وی افزود: خانههای هلال در سطح خراسان شمالی نیز برای ارائه خدمات و پشتیبانی احتمالی در شرایط بحرانی آماده هستند و پایگاههای امداد و نجات استان نیز در آمادهباش کامل قرار دارند.
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی تأکید کرد: با توجه به احتمال وقوع رگبارهای شدید و سیلاب، تیمهای عملیاتی و امدادی استان آمادگی لازم برای واکنش سریع به حوادث احتمالی را دارند.
سارمی از شهروندان خواست با توجه به هشدارهای هواشناسی، از تردد و توقف در حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کرده و توصیههای ایمنی را جدی بگیرند.
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