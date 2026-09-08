اعلام برنامه مسابقات کشتی در ناگویا؛ جدال فرخی و میرزازاده در روز نخست

به گزارش خبرگزاری مهر، بازیهای آسیایی «آیچی-ناگویا» بیستمین دوره از این رویداد خواهد بود که از ۱۹ سپتامبر تا ۴ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر) در شهرهای آیچی و ناگویا در ژاپن برگزار میشود.
اتحادیه جهانی کشتی در گزارشی از برنامه این مسابقات نوشت: کشتی یکی از ۴۳ رشته ورزشی حاضر در این بازیهاست و رقابتهای آن از ۳۰ سپتامبر تا ۳ اکتبر (۸ تا ۱۱ مهر) در مرکز ورزشی اینائه در ناگویا برگزار خواهد شد.
کشتی آزاد، کشتی زنان و کشتی فرنگی بخشی از بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ خواهند بود و مسابقات کشتی زنان به صورت روزانه برگزار میشود. این مسابقات در قالب یکروزه برگزار خواهد شد؛ بدین معنا که دیدارهای کسب مدال در همان روزِ برگزاری مراحل مقدماتیِ اوزان مربوطه انجام میشود.
رقابتهای کشتی در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶:
مسابقات کشتی در ۱۸ وزن زیر برگزار میشود:
اوزان کشتی آزاد در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶: ۵۷، ۶۵، ۷۴، ۸۶، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم
اوزان کشتی زنان در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶: ۵۰، ۵۳، ۵۷، ۶۲، ۶۸ و ۷۶ کیلوگرم
اوزان کشتی فرنگی در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶: ۶۰، ۶۷، ۷۷، ۸۷، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم
برنامه مسابقات کشتی بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ به شرح زیر است:
۳۰ سپتامبر، روز اول (چهارشنبه) – ۸ مهر ۱۴۰۵ (تایم مسابقه به وقت محلی است)
مسابقات مقدماتی، نیمهنهایی و شانس مجدد: کشتی فرنگی (اوزان ۶۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم) و کشتی زنان (وزن ۶۸ کیلوگرم) - (از ساعت ۱۰:۳۰) – محمدجواد رضایی، غلامرضا فرخی و امین میرزازاده نمایندگان روز اول ایران هستند.
فینال و ردهبندی: کشتی فرنگی (اوزان ۶۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم) و کشتی زنان (وزن ۶۸ کیلوگرم) - (از ساعت ۱۸:۰۰)
۱ اکتبر، روز دوم (پنجشنبه) – ۹ مهر ۱۴۰۵
مسابقات مقدماتی، نیمهنهایی و شانس مجدد: کشتی فرنگی (اوزان ۶۰، ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم) و کشتی زنان (وزن ۶۲ کیلوگرم) - (از ساعت ۱۰:۳۰) – سجاد عباسپور، علیرضا عبدولی و مهدی بالی سه فرنگیکار روز دوم ایران در این رقابتها خواهند بود.
فینال و ردهبندی: کشتی فرنگی (اوزان ۶۰، ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم) و کشتی زنان (وزن ۶۲ کیلوگرم) - (از ساعت ۱۸:۰۰)
۲ اکتبر، روز سوم (جمعه) – ۱۰ مهر ۱۴۰۵
مسابقات مقدماتی، نیمهنهایی و شانس مجدد: کشتی آزاد (اوزان ۶۵، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم) و کشتی زنان
(اوزان ۵۰ و ۷۶ کیلوگرم) - (از ساعت ۱۰:۳۰) – عباس ابراهیمزاده، محمد نخودی و امیرحسین زارع به عنوان آزادکاران ۳ وزن اول ایران روی تشک میروند.
فینال و ردهبندی: کشتی آزاد (اوزان ۶۵، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم) و کشتی زنان (اوزان ۵۰ و ۷۶ کیلوگرم) - (از ساعت ۱۸:۰۰)
۳ اکتبر، روز چهارم (شنبه) – ۱۱ مهر ۱۴۰۵
مسابقات مقدماتی، نیمهنهایی و شانس مجدد: کشتی آزاد (اوزان ۵۷، ۷۴ و ۹۷ کیلوگرم) و کشتی زنان
(اوزان ۵۳ و ۵۷ کیلوگرم) - (از ساعت ۱۰:۳۰) – علی مومنی، یونس امامی و امیرعلی آذرپیرا کشتیگیرانی هستند که در روز آخر به مصاف حریفان خواهند رفت.
فینال و ردهبندی: کشتی آزاد (اوزان ۵۷، ۷۴ و ۹۷ کیلوگرم) و کشتی زنان (اوزان ۵۳ و ۵۷ کیلوگرم) - (از ساعت- ۱۸:۰۰)
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