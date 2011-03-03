نمایشگاه بهاره عرضه مستقیم کالا در رشت گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این نمایشگاه با 300 غرفه درکیلومتر پنج جاده تهران در محل نمایشگاه های دائمی استان گیلان تا 25 اسفندماه سال جاری دایر است و شهروندان می توانند از 10 صبح تا 10 شب از این نمایشگاه دیدن کنند.

رئیس سازمان بازرگانی استان گیلان با اعلام اینکه بازرگانی برای تنظیم بازار هر ساله اقدام به برپایی نمایشگاه هایی در سطح استان با هدف افزایش قدرت خرید مردم می کند، گفت: مردم با مراجعه به این نمایشگاه می توانند اجناس مورد نیاز خود را با 15 تا 20 درصد پائین تر از قیمت بازار تهیه کنند.

سیاوش امینی افزود: در این نمایشگاه 300 غرفه عرضه انواع کالاهای مورد نیاز مردم از قبیل مواد غذایی، مواد پروتئینی، پوشاک، کیف و کفش، مواد بهداشتی مشغول فعالیت هستند.

وی در ادامه هدف از افتتاح این نمایشگاه را تنظیم بازار و خرید آسان شهروندان در ایام پایانی سال عنوان کرد.