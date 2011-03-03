خطوط ناوگان حمل و نقل عمومی کرج ساماندهی می شود

به گزاش خبرگزاری مهر از کرج، علی آقازاده افزود: همه ساله در روزهای پایانی سال با افزایش تردد و ترافیک در شهر مواجه هستیم و تلاش می شود تا با تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی، با تمام ظرفیت و امکانات خدمات مطلوبی به شهروندان ارائه شود.

وی از آماده باش ناوگان اتوبوسرانی کرج و حومه خبر داد و افزود:در این راستا حضور فعالانه و بهره گیری از توان و ظرفیت مجموعه و آماده باش ناوگان اتوبوسرانی در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.

این مسئول ادامه داد:همچنین همکاری با سازمان پایانه های مسافربری و پارک سوار ها جهت نقل و انتقال مسافران برون و درون شهری از دیگر برنامه های پیش بینی شده است.

شهردار کلانشهر کرج با بیان اینکه هماهنگی های لازم جهت سوخت رسانی به اتوبوس ها صورت گرفته است گفت:با هماهنگی صورت گرفته با سازمان پخش فراورده های نفتی تمهیدات لازم جهت سوخت رسانی کامل ویژه ایام پایان سال و ذخیره سوخت نوروزی پیش بینی شده است.

آقازده یادآور شد: همچنین در صورت سنگینی ترددها در سطح شهر تا ساعات پایانی شب، ساعت کاری اتوبوسرانی افزایش خواهد یافت تا شهروندان برای سفرهای خود نیازی به استفاده از وسایل نقلیه شخصی نداشته باشند.

رئیس ستاد استقبال از بهار کلانشهر کرج همچنین در ادامه با اشاره به آمادگی ناوگان تاکسیرانی کرج بیان کرد: شیفت بندی تاکسی ها در ایستگاه ها و خطوط تاکسیرانی جهت افزایش بهره وری ناوگان حمل و نقل،حضور مستمر و فعالانه گشت های نظارتی جهت کنترل ناوگان و بهره گیری از تمام ظرفیت تاکسی ها در راستای جلوگیری از صفوف طولانی مسافران و تسهیل امور رفاهی شهروندان از تمهیدات پیش بینی شده است.

وی ادامه داد:همچنین اقدامت لازم جهت تقویت خطوط برون شهری به ویژه خطوط تاکسی کرج- تهران ، رفع موانع قانونی و ایجاد هماهنگی با پلیس راهنمایی و رانندگی سازمان های تاکسیرانی شهرهای اقماری از دیگر برنامه های تدوین شده در ایام پایانی سال است.

آقازاده همچنین از ساماندهی ایستگاه ها و خطوط تاکسیرانی در سطح شهر خبر داد و گفت: راه اندازی پایانه البرز و ایستگاه ضلع غربی زیر گذر طالقانی از دیگر اقدامات شهرداری کرج در این ایام است.