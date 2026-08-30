به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر صبح یکشنبه در این آیین با گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: هفته دولت فرصتی مغتنم برای تبیین دستاوردهای نظام اسلامی و دولت چهاردهم است.
زارع تصریح کرد: توسعه شهرستانهای شمالی استان مورد تاکید مدیریت استان قرار دارد و اقدامات خوبی در این راستا انجام شده است.
وی افزود: اکنون پروژه بزرگ عمران شهری با سرمایهگذاری ۵۰۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسیده که امیدوارم موجبات رضایتمندی مردم را فراهم کند.
استاندار بوشهر یادآور شد: اشتغال جوانان بومی بخش امام حسن علیه السلام در پروژههای صنعت نفت مورد تاکید قرار دارد و پیگیریهای مستمر در این زمینه انجام شده که امیدوارم منتج به نتیجه شود.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی نیز بیان کرد: رسیدگی به مشکلات مردم بویژه مرزداران غیور مورد تاکید قرار دارد.
جعفر پورکبگانی افزود: مجلس با همکاری دولت خدمتگزار برای بهبود وضعیت تلاش میکند و امیدوارم به اهداف مورد نظر برسیم.
در این آیین گذر ۲۰ متری با طول ۱۶۵۰ متر و حجم سرمایهگذاری ۵۰۰ میلیارد ریال در بندر امام حسن علیهالسلام با حضور دکتر استاندار بوشهر، نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی، معاون اقتصادی استاندار، فرماندار دیلم و مدیران استانی و شهرستانی مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
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