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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷

پروژه‌های عمران شهری در بندر امام حسن(ع) به بهره‌برداری رسید

پروژه‌های عمران شهری در بندر امام حسن(ع) به بهره‌برداری رسید

بوشهر- همزمان با هفته دولت گذر ۲۰ متری در بندر امام حسن شهرستان دیلم با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر صبح یکشنبه در این آیین با گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: هفته دولت فرصتی مغتنم برای تبیین دستاوردهای نظام اسلامی و دولت چهاردهم است.

زارع تصریح کرد: توسعه شهرستان‌های شمالی استان مورد تاکید مدیریت استان قرار دارد و اقدامات خوبی در این راستا انجام شده است.

وی افزود: اکنون پروژه بزرگ عمران شهری با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده که امیدوارم موجبات رضایت‌مندی مردم را فراهم کند.

استاندار بوشهر یادآور شد: اشتغال جوانان بومی بخش امام حسن علیه السلام در پروژه‌های صنعت نفت مورد تاکید قرار دارد و پیگیری‌های مستمر در این زمینه انجام شده که امیدوارم منتج به نتیجه شود.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی نیز بیان کرد: رسیدگی به مشکلات مردم بویژه مرزداران غیور مورد تاکید قرار دارد.

جعفر پورکبگانی افزود: مجلس با همکاری دولت خدمتگزار برای بهبود وضعیت تلاش می‌کند و امیدوارم به اهداف مورد نظر برسیم.

در این آیین گذر ۲۰ متری با طول ۱۶۵۰ متر و حجم سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیارد ریال در بندر امام حسن علیه‌السلام با حضور دکتر استاندار بوشهر، نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی، معاون اقتصادی استاندار، فرماندار دیلم و مدیران استانی و شهرستانی مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

کد مطلب 6931924

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