به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر صبح یکشنبه در این آیین با گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: هفته دولت فرصتی مغتنم برای تبیین دستاوردهای نظام اسلامی و دولت چهاردهم است.

زارع تصریح کرد: توسعه شهرستان‌های شمالی استان مورد تاکید مدیریت استان قرار دارد و اقدامات خوبی در این راستا انجام شده است.

وی افزود: اکنون پروژه بزرگ عمران شهری با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده که امیدوارم موجبات رضایت‌مندی مردم را فراهم کند.

استاندار بوشهر یادآور شد: اشتغال جوانان بومی بخش امام حسن علیه السلام در پروژه‌های صنعت نفت مورد تاکید قرار دارد و پیگیری‌های مستمر در این زمینه انجام شده که امیدوارم منتج به نتیجه شود.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی نیز بیان کرد: رسیدگی به مشکلات مردم بویژه مرزداران غیور مورد تاکید قرار دارد.



جعفر پورکبگانی افزود: مجلس با همکاری دولت خدمتگزار برای بهبود وضعیت تلاش می‌کند و امیدوارم به اهداف مورد نظر برسیم.



در این آیین گذر ۲۰ متری با طول ۱۶۵۰ متر و حجم سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیارد ریال در بندر امام حسن علیه‌السلام با حضور دکتر استاندار بوشهر، نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی، معاون اقتصادی استاندار، فرماندار دیلم و مدیران استانی و شهرستانی مورد بهره‌برداری قرار گرفت.