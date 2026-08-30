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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۵

صادقی: تلفات فوک خزری در سواحل گیلان به ۵ قلاده رسید

صادقی: تلفات فوک خزری در سواحل گیلان به ۵ قلاده رسید

رشت- رئیس اداره حفاظت از زیست‌بوم دریایی و پایش آلودگی‌های دریایی حفاظت محیط زیست گیلان از کشف لاشه پنج قلاده فوک خزری در سواحل این استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تورج صادقی صبح یکشنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون لاشه پنج قلاده فوک خزری در سواحل استان گیلان کشف و ثبت شده است.

وی افزود: لاشه این گونه جانوری در بازه زمانی ماه‌های خرداد و مرداد در سواحل شهرستان‌های بندرانزلی و تالش مشاهده و ثبت شده است.

رئیس اداره حفاظت از زیست‌بوم دریایی و پایش آلودگی‌های دریایی حفاظت محیط زیست گیلان با اشاره به اینکه منشأ دقیق این تلفات هنوز مشخص نشده است، گفت: آلودگی آب دریا و شیوع برخی بیماری‌های ویروسی از جمله دلایل احتمالی افزایش تلفات فک‌های خزری در سال‌های اخیر عنوان شده است.

صادقی تأکید کرد: بررسی دقیق علت مرگ این گونه جانوری نیازمند انجام مطالعات و آزمایش‌های تخصصی است.

کد مطلب 6931939

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