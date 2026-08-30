صادقی: تلفات فوک خزری در سواحل گیلان به ۵ قلاده رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تورج صادقی صبح یکشنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون لاشه پنج قلاده فوک خزری در سواحل استان گیلان کشف و ثبت شده است.
وی افزود: لاشه این گونه جانوری در بازه زمانی ماههای خرداد و مرداد در سواحل شهرستانهای بندرانزلی و تالش مشاهده و ثبت شده است.
رئیس اداره حفاظت از زیستبوم دریایی و پایش آلودگیهای دریایی حفاظت محیط زیست گیلان با اشاره به اینکه منشأ دقیق این تلفات هنوز مشخص نشده است، گفت: آلودگی آب دریا و شیوع برخی بیماریهای ویروسی از جمله دلایل احتمالی افزایش تلفات فکهای خزری در سالهای اخیر عنوان شده است.
صادقی تأکید کرد: بررسی دقیق علت مرگ این گونه جانوری نیازمند انجام مطالعات و آزمایشهای تخصصی است.
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